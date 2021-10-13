HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi! Yeni Ford Tourneo Connect özellikleri neler?

2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi! Yeni Ford Tourneo Connect özellikleri neler?

13.10.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundan 3 yıl kadar önce Ford ve Volkswagen'in yaptıkları anlaşma doğrultusunda geliştirilmiş ilk model sonunda ortaya çıktı. Ford'un yeni nesil Tourneo Connect modeli, markanın VW işbirliğinde geliştirdiği ilk araç olmuş oldu. Peki Yeni Ford Tourneo Connect özellikleri neler? İşte 2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi...

Ford ve Volkswagen'in ortak olarak yaptıkları anlaşma doğrultusunda geliştirilmiş ilk model ortaya çıktı. Son jenerasyon VW Caddy ile aynı platform ve benzer tasarım öğelerini kullanmış olan yeni Tourneo Connect'in 2022 senesinde satışa sunulacağı belirtildi. İşte 2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi...

FORD TOURNEO CONNECT FİYAT LİSTESİ!

Ford Connect'in ne zaman satışa çıkacağı ve fiyat listesi merak ediliyor. Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde geliştirilen ilk modeli sonunda ortaya çıktı. İş birliği kapsamında geliştirilmiş olan ilk model Ford Tourneo Connect oldu.

YENİ FORD TOURNEO CONNECT ÖZELLİKLERİ NELER?

YENİ FORD TOURNEO CONNECT ÖZELLİKLERİ NELER?
Yeni Ford Tourneo Connect'te Trend, Titanium, Sport ve Active isimli dört farklı donanım paketi olacak. Ayrıca hem kısa hem de uzun şasili versiyonlar satışa sunulacak. Volkswagen'den alınan iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği olacak.
Benzinli kategoride 1.5 litre hacminde 113 beygir güç ve 220 Nm tork, Dizel kategorisinde ise 2.0 litre hacminde 110 beygir güç ve 280 Nm tork ve 2.0 litre hacminde 120 beygir güç ve 320 Nm tork olacak.
İşte 2021 yılı için Yeni Ford Tourneo Connect'in fiyat listesi...
Yapılan açıklamada, daha güçlü dizel versiyonda dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon olarak sunulacağı belirtildi. Aynı zamanda benzinli ve 120 beygir güç üreten dizel versiyonda 7 ileri otomatik şanzıman seçeneği de bulunacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ford
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Yargıtaydan Kadir Şeker kararı

Yargıtaydan Kadir Şeker kararı

Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Dev operasyon: 207 gözaltı

Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar! Dev operasyon: 207 gözaltı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Araç alacaklar dikkat! "Fiyatı 10 katı arttı"

Araç alacaklar dikkat! "Fiyatı 10 katı arttı"

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.