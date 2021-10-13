2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi! Yeni Ford Tourneo Connect özellikleri neler?

Ford ve Volkswagen'in ortak olarak yaptıkları anlaşma doğrultusunda geliştirilmiş ilk model ortaya çıktı. Son jenerasyon VW Caddy ile aynı platform ve benzer tasarım öğelerini kullanmış olan yeni Tourneo Connect'in 2022 senesinde satışa sunulacağı belirtildi. İşte 2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi...

FORD TOURNEO CONNECT FİYAT LİSTESİ!

Ford Connect'in ne zaman satışa çıkacağı ve fiyat listesi merak ediliyor. Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde geliştirilen ilk modeli sonunda ortaya çıktı. İş birliği kapsamında geliştirilmiş olan ilk model Ford Tourneo Connect oldu.

YENİ FORD TOURNEO CONNECT ÖZELLİKLERİ NELER? Yeni Ford Tourneo Connect'te Trend, Titanium, Sport ve Active isimli dört farklı donanım paketi olacak. Ayrıca hem kısa hem de uzun şasili versiyonlar satışa sunulacak. Volkswagen'den alınan iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği olacak.

Benzinli kategoride 1.5 litre hacminde 113 beygir güç ve 220 Nm tork, Dizel kategorisinde ise 2.0 litre hacminde 110 beygir güç ve 280 Nm tork ve 2.0 litre hacminde 120 beygir güç ve 320 Nm tork olacak.

İşte 2021 yılı için Yeni Ford Tourneo Connect'in fiyat listesi...