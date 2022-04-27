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  4. 2022 KADİR GECESİ MESAJLARI! En yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

2022 KADİR GECESİ MESAJLARI! En yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

27.04.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi, her sene Allah tarafından heyecanla beklediği önemli günlerden biridir. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed'e (S.A.V) bu gece vahdedilmeye başlandı. Sevdiklerine, yakınlarına ve arkadaşlarına bu geceyi hatırlatmak isteyenler en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. İşte bu kıymetli geceye ilişkin en yeni mesajlar...

Kadir Gecesi mesajları, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kıymetli günde namazlar kılınacak ve vatandaşlar camilere gidecek. Bugünün önemini hatırlatmak ve sevdiklerine mesaj göndermek isteyen kişiler; en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri için internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Biz de en yeni ve en güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022!

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.
Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.Kadir gecesiniz mübarek olsun!
Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.
Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
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