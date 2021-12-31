2022 yıllık burç yorumları! Yeni yılda hangi burcu neler bekliyor? İşte 2022 burç yorumları...

Uzmanlar 2022 yılının astrolojik açıdan daha pozitif bir hava estirdiğini söylese de retrolar, gezegen buluşmaları, ay düğümleri ve tutulmalar insanlığın peşini bırakmayacak. Peki astrolojik olaylar burçları nasıl etkileyecek? İşte 2022 yılının önemli astrolojik olayları ve 2022 burç yorumları... VENÜS RETROSU 2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Venüs Dünya’nın ters yönünde hareket ettiği için gezegendeki yavaşlama aşk ve finansal konularda sorunlara yol açacak. 2022 yılındaki retro döneminde kalp kırıklıkları, güven problemleri ve finansal sıkıntılar etkili olacak. VENÜZ YILDIZ NOKTALARI Güneş ve Venüs gökyüzünde hizalandığında bu noktalar meydana gelir. Bu noktalar ikili ilişkileri doğrudan etkiler. 2022 yılının ilk Venüs yıldız noktası, 8 Ocak'ta Venüs retrosu sırasında oğlak burcunda gerçekleşecek. 2022'deki ikinci Venüs yıldız noktası ise 22 Ekim'de, sonbahar ekinoksu sırasında terazi burcunda yaşanacak. VENÜS VE MARS BULUŞMASI Venüs ve Mars 2022 yılında iki kez karşılaşacak. Dünya’ya yakın olan bu iki gezenin tek burçta birleşmesi romantizm ve finansal konularda pozitif bir hava esmesini sağlayacak. Venüs ve Mars’ın ilk karşılaşması 12 Şubat’ta, ikincisi ise 12 Mart’ta yaşanacak. MERKÜR RETROSU 2022 yılında dört Merkür retrosu yaşanacak. Bu retro dönemleri iletişim problemlerinin, seyahat sorunlarının ve teknolojik aksaklıkların gereğinden daha fazla yaşanmasına neden olacak. 14 Ocak - 3 Şubat kova ve oğlak burcundaki ilk gerilemeyi işaret ediyor. 10 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında ikizler ve boğa burcunda ikinci retro hareketi gerçekleşecek. Üçüncü retro 9 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında terazi burcunda olacak. Dördüncü ve son retro ise 29 Aralık’tan 18 Ocak 2023 tarihine kadar oğlak burcunda olacak. ÖNEMLİ TUTULMALAR 30 Nisan'da boğa burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. 16 Mayıs’ta akrep burcunda ay tutulması yaşanacak. 25 Ekim’de akrep burcunda güneş tutulması olacak. 8 Kasım’da boğa burcundaki ay tutulmaması yaşanacak. MARS RETROSU 30 Ekim’de ikizler burcunda başlayacak Mars retrosu 12 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Dürtüler, enerjiler ve tutkular üzerinde etkili olan retro, normalden daha kırılgan ve pasif olmanıza neden olacak.

İŞTE 2022 YILLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ (21 MART-20 NİSAN) Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca sınav verdiğiniz, zorlandığınız ve çabaladığınız konular bu yıl tamamen kapanırken, artık bambaşka alanlarda hedefler belirliyor olacaksınız. Artık yılın ilk günlerinden itibaren ilişkiler ve sosyal çevreniz, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri ön planda olacak. Köklü değişimleri getiren Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ayında finansal gelirleriniz, kazanç ve harcama dengeniz konularında radikal bir değişimi getirecek. 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Arkadaşlar ve sosyal çevrede değişimleri getiren bu retronun etkileriyle, bazı arkadaşlarınızla mesafeleşmelere gitmeniz gerektiğini göreceksiniz. Eski dostlar, eski tanıdıklar bu retro boyunca ön planda olacak. İş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde doğru dengeler kurmanızın daha önemli olduğu bir zaman dilimi. Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında yurtdışı seyahatlerinizi gerçekleştirebilir, yeni seyahat planları yapabilir, daha fazla macera ve deneyim arzusunda olabilirsiniz. 29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu dönemde ikilemler ve kafa karışıklıklarınız artabilir. 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmalar ise ilişkilerinizde bağlantılı önemli imzalar, kararlar ve yol ayrımlarından bahsediyor olacak. 3 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması ile yılın son tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma ile yıl içerisinde düşündüğünüz, planladığınız, çabaladığınız yenilikler artık hayata geçmiş olacak. Yeni hayatınıza adım atıyor, yeni bir çevrede bulunuyor olacaksınız.

BOĞA (21 NİSAN-21 MAYIS) Geleceğe dair hayaller, planlar ve hedefler her zamankinden önemli ve ön planda olacak. Geleceğinizi sorgulayacak, önünüzü görme isteğinin arttığını fark edeceksiniz. Geçmiş ilişkiler, ilişkilerdeki eski konular bu dönemde tekrar ortaya çıkabilir. Uzaklardaki kişilerden haber alabilir, karşılaşabilir veya tekrar görüşebilir. Evliliğe dair planlarınızda ise ertelenmiş kutlamalar bu tarihlerde gerçekleşebilir. Fakat bu tarihlerdeki evlilik planlarında yeniden düzenlemeler, plan ve tarih değişiklikleri olabilir. 29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca hayaller, umutlar ve dilekler önem kazanacak ve yaşamdan ne istediğinize karar vermeniz gerekecek. Zira bu dönemde dilek ve isteklerinizi hayatınıza daha hızlı çekebilir, imkansız gördüğünüz durumların gerçekleşmesiyle karşılaşabilirsiniz. 10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde kısa süreli, küçük ve parça parça harcama artışlarından bahsedecek. 31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, finansal planlarınızın ve para yönetiminizin değişeceği bir süreç başlayacak. Proje bazlı iş yapanlar için bu dönem birden fazla iş ve projeyi gündeme getirebilir. Satış bazlı iş yapanlar için küçük yenilikler ve değişiklikler satışları ve beraberinde kazançları arttırabilir.

İKİZLER (22 MAYIS-22 HAZİRAN) Venüs retrosu sürecinde finansal konularla ilgili daha iyi düzenlemeler yapmanız gerekecek. Giderlerinizi kontrol etmeli, gereksiz harcamaları düzenlemeli ve bankacılık işlemlerinizde daha sistemli ve planlı hareket etmelisiniz. Keyfi harcamalarınız bu dönemde artış gösterebilir. 29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca kariyer sürecinizde hızlanan ve değişen bir süreç ortaya çıkacak. 30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kadersel değişimler ve öngörülemez durumlar, plan dışı gelişmelerle karşı karşıya olacaksınız. Kalpten bir dileğiniz ve isteğiniz için yaşamdan destek görebilir, kadersel bir şekilde dileğinize ulaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. 10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde hayatınızla ilgili bitiş ve başlangıç kararları almaya gidecek, mevcut yaşam düzeninizi değiştirme arzusunu daha güçlü hissedeceksiniz. Bu dönem birçoğunuz için taşınma ve yer değişikliği gündemini ortaya çıkarabilir. Gebelik süreçleri için nispeten daha dikkatli olmak gerekebilir. Mars'ın Retro hareketi sizin burcunuzda olacağı için bu süreçten en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Dış görüntünüzle ilgili değişiklikler için operasyonlar geçirebilir, sağlığınızla ilgili tedaviler almakla meşgul olabilirsiniz.

YENGEÇ (23 HAZİRAN-22 TEMMUZ) Venüs retrosu sürecinde ilişkiler alanında yaşayacağınız için dostluk, ortaklık ve partnerlik ilişkilerinizde daha akılcı davranmak, mantığınızla ilerlemek isteyebilirsiniz. Duyguları akıl süzgecinden geçirecek, güvendiğiniz ilişkiler içinde olmak isteyeceksiniz. İlişkilerinizi geleceği ve ilerisini düşünerek değerlendirebilir ve buna göre seçim yapabilirsiniz. Bu dönemde geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir, geçmişteki partnerlerinizle haberleşme ve görüşme deneyimleri içerisinde olabilirsiniz. Taşınma konularınızda bu süreçte değişen durumlar olabilir. Jüpiter transiti boyunca dua ve dileklerinizin daha sık karşınıza geldiğini, şansınızın arttığını görebilirsiniz. Karşınıza gelen durumlarla hayata karşı umutlarınız yeşerebilir. Yurtdışı seyahatlerinden yana süreçleriniz daha hızlı ve kolay ilerleyebilir. Çok istediğiniz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Davalarla ilgili süreçler büyüyebilir, karışabilir. Birçok Yengeç burcu için evliliğe dair düşünceler, konuşmalar veya somut adımlar bu süreçte gündeme gelecektir. Özellikle Mart ayı ve civarında evlilik teklifi alabilir veya bu tarihlerde tanışacağınız insanlarla ilerleyen süreçte evliliğe gidebilirsiniz. Mars'ın Retro hareketiyle, ilişkilerde ve ortaklıklarda ani değişiklikler yaşanabilir. Kimin dost, kimin düşman olduğunu daha iyi görebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Güveneceğiniz insanları yeniden seçebilirsiniz. Mars retro sürecinde yeni tanıştığınız insanlara ise daha temkinli yaklaşmalı, çok hızlı güven bağı kurmamalı ve ilişkilerinizi mutlaka yavaş ilerletmelisiniz.