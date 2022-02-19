21 - 27 Şubat haftası burçları neler bekliyor? 21 Şubat haftası burç yorumları: Ani kararlar, sürpriz teklifler ve daha fazlası...

21 - 27 Şubat haftasında burçlarda genel olarak değişim hissiyatı yer alıyor. 21 - 27 Şubat haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının çoğu beklenmeyen olaylarla karşılaşabilir. Peki 21 - 27 Şubat haftası haftalık burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

21 - 27 ŞUBAT HAFTASI BURÇ YORUMLARI

1-KOÇ BURCU Sevgili Koç burçları, bu hafta can kurtaran gibi olacaksınız. Başı sıkışan, derdi olan, bulunduğu yerden kurtulan herkesin aklına ilk gelen isim olabilirsiniz. Hayatınızda genel olarak kendinizi bir rutinin içinde sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Eski evrak işleri önünüze çıkabilir. Onları düzenlemeden yolunuza devam edemezsiniz. Yatımlarınızı ve finans durumunuzu da bu hafta mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. 23 Şubat Çarşamba günü haftanın ortasına doğru kariyerinizde sizi mutlu edecek bir gelişme yaşanabilir. Koç, kartlarını doğru oynarsan bu hafta senin için güzel geçebilir. Enerjinizi üretkenliğinize yönlendirmeye çalışın. Hırçınlaşmaya başladığınızı hissederseniz biraz egzersiz veya yürüyüş yaparak rahatlayabilirsiniz. Bekar Koç burçları için aşk kapıyı çalışıyor. Hatta hayalinizdeki kişiyle tanışabilirsiniz. Herhangi bir büyük iş anlaşmasını tamamlamak ve iletişimin temellerine bağlı kalmak için haftanın sonunu bekleyin.

2-BOĞA BURCU Sevgili Boğa burçları, bu hafta becerine yeni beceriler ekliyorsun. Uzun zamandır aklında olan birkaç işi bu hafta gündeme getirerek tamamlamak isteyebilirsin. Nasıl yapılacağını bildiğiniz şeyleri yaparak keyifli zaman geçirebilirsiniz. 23 Şubat Çarşamba gününden itibaren uzun vadeli planlara odaklanmak isteyebilirsiniz. Derece almak için okula geri dönme veya yakın gelecekte kullanabileceğiniz bazı pratik becerileri edinmek için çevrimiçi bir kursa katılma olasılığınız var. Geç saatlere kadar mali durumunuza fazladan odaklanmış olabilirsiniz ve bu hafta sıkı çalışmanızın karşılığını göreceksiniz. Bu sene elinizi attığınız her iş kazanç kapısına dönüşüyor. Bazı sürprizlere ve olası yanlış anlaşılmalara karşı hazır olun. Yaptığınız her şeyi doğru olduğu ve yazılı olarak kontrol edin. Hayatınızın farklı yönlerine yeni bir ışık ve bakış açısıyla bakmanın tam zamanı. Partnerinizle eğlenceli, maceralı bir gezi planlamaya veya kendinize zaman ayırmayı unutmayın.

3-İKİZLER BURCU Sevgili İkizler bu hafta odak noktanız para meseleleriniz olacak. Kendinize yatırım yapmak istiyorsunuz. Uzun süredir bir kenara attığınız dağılmış yazışmaları toparlayıp kendinize oradan bir fırsat çıkarabilirsiniz. Yeni haftanın ilk günleri sizin için biraz rahatsız edici olsa da her şey yoluna girecek. Eski evrakları ve fotoğrafları karıştırırken ne kadar dağınık olduklarını fark edeceksin. Ve bunları düzenlemek için kendine bir gün ayırmak isteyebilirsiniz. Kulağınıza çalınan bir yatırım için heyecanlanabilirsiniz. Karar vermeden önce avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmanız iyi olacaktır. Bu hafta her zamankinden daha fazla konuşkan olacaksınız. Bu yüzden şakalarınıza ayak uydurabilecek insanlarla birlikte vakit geçirirseniz daha keyifli olacaktır. Söyleyecek çok şeyiniz var. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi kelimelere dökmekten yorulmayacaksınız. Keyfinizin kaçmaması için dramalardan uzak durmaya çalışın. Hiçbir şeyi yalanla örtmemeye çalışın. Gün sonunda ortaya çıkacağını unutmayın. Satış işlerinde çalışıyorsanız veya biriyle bir anlaşma yapmak için uğraşıyorsanız, bu hafta şanlısınız. Çok bilgili olmadığınız önemli yasal konular veya iş alanları ile ilgili bir profesyonel işler üzerinde durmak isteyebilirsiniz. Sevgilinizle yatak odanızı canlandırmak için yeni şeyler deneme konusunda çok hevesli olabilirsiniz.

4-YENGEÇ BURCU Sevgili Yengeç burçları, bir süredir görüştüğünüz biriyle aranızda romantizm rüzgarı esebilir. Bağlılık hakkında daha ciddi düşünmeye başlıyorsunuz. Bu hafta, günlük yaşam aktivitelerinin enerjisiyle, her şeyi organize ederek ve her şeyi yerli yerine oturtarak huzurlu bir başlangıç yapabilirsiniz. 22 Şubat Salı günü evinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Haftanın ortasına doğru sen ve sevgilin bu ilişkiyi daha ciddi bir düzeye taşıyor olabilirsiniz. Birlikte bir ev almaktan, hatta evlenmekten bahsediyor olabilirsiniz. Mali durumunuzu araştırmak ve gereksiz harcamaları azaltabileceğinizi görmek için iyi bir hafta. Neleri bırakabilirsiniz ve bütçenizi nasıl daraltabilirsiniz? Geleceğinizde daha refah bir hayat yaşamak için planlarınızı şekillendirmeye başlıyorsunuz. Bu hafta evden çıkmak istemeseniz de iyi anlaştığınız arkadaşlarınızdan birini arayarak dışarı çıkmak için kendinize bahane yaratabilirsiniz. Enerjinizi temiz tutun ve aşırı hoşgörüden veya çok fazla içmekten uzak durun. Olayları kişisel algılamamaya çalışın ve sevdiklerinize karşı pozitif olmak için ekstra çaba gösterin.