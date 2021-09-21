21 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Şans oyunlarının arasında popüler olan Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Canlı yayınlanacak olan söz konusu çekilişin sonuçlarına Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

21 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Süper Loto çekilişini, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı izleyebilirsiniz.