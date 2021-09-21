HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 21 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

21 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

21.09.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango'nun internet sitesinden öğrenilebiliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

Şans oyunlarının arasında popüler olan Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Canlı yayınlanacak olan söz konusu çekilişin sonuçlarına Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
21 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişini, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Sokakta kırbaçlandı! Acı acı çığlık attı

Sokakta kırbaçlandı! Acı acı çığlık attı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, tarlasından bakın ne çıktı

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, tarlasından bakın ne çıktı

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.