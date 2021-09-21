21 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Şans oyunlarının arasında popüler olan Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Canlı yayınlanacak olan söz konusu çekilişin sonuçlarına Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA
Salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
21 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişini, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı izleyebilirsiniz.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.