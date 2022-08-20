22-28 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? 22 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

22-28 Ağustos haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını zor bir hafta bekliyor olabilir. 22-28 Ağustos haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Güneş, Başak burcuna geçiyor. Hayatımızdaki ayrıntıları fark edeceğimiz bir hafta olacak. Şimdiden Başar burcunun en ünlü isimlerinden Zendaya, Prens Harry ve tabii ki Beyoncé’nin doğum gününü kutluyoruz. Başak'ın yönetici gezegeni Merkür kafa karıştırıcı Neptün ve ağır Plüton ile bağlantı kurarak bir yolculuğa çıktığı için iletişim bu hafta pek iyi gelişmeyebilir. Ancak her şey daha iyiye doğru gidecek. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

22-28 AĞUSTOS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU Güneş, Başak burcuna geçiyor. Günlük işlerinizi yoluna koyma zamanı geldi. Bu haftayı iş planlamasında ilerleyerek geçirmelisiniz. Ayak işlerini başınızda savmayı başarırsanız performansınız artabilir. Spor programı yaparak hayatınıza hareket katabilirsiniz. Spor salonuna gitmekte ya da ayrıntıların üstünde zorlanıyorsanız, Başak burcundaki yeni ay, önümüzdeki yıl organize olmak ve tutarlı olmak, niyetlerinizi belirlemek için en iyi şansınız! Bir arkadaşınızdan sorumluluk almasını isteyin ve harekete geçin!

BOĞA BURCU Güneş, Başak burcuna geçiyor. Flört, yaratıcılık ve keyif evinize giriyor ve sizin için yılın en romantik ve yaratıcı zamanını başlatıyor! Son birkaç ayda hayatınızda çok fazla değişiklik oldu ve bu sezon yalnızca acil ihtiyaçlara odaklanmak yerine istediğiniz şeylerin peşinden gitmenize izin veriyor. 27'sinde Başak burcundaki yeni ay, flört profilinizi yeniden başlatmak, çocuklarınızla eğlenceli bir günlük gezi planlamak veya en sevdiğiniz hobilerden biri için zaman ayırmak için harika bir zaman.

İKİZLER BURCU Yönetici gezegeniniz Merkür kafa karıştırıcı Neptün'e karşı olduğu için bu hafta biraz puslu başlıyor. Ayrıntılar üzerinde çalışmak bu etki altında çok sinir bozucu olabilir, bu nedenle bir teknik soruna veya iş için proje teklifine takılırsanız, ara verin ve bunun yerine sanatsal bir proje üzerinde çalışın! 27'sinde, Başak burcundaki yeni ay, niyetlerinizi yeniden belirlemeniz için güzel bir fırsat sunuyor: ev ve aile ilişkileri. Kendi alanınızda nasıl daha yerleşik hissedebilirsiniz?

YENGEÇ BURCU Güneş, sizin için oldukça yoğun bir dönemin habercisi olarak Başak burcuna geçiyor. İster iş görüşmelerinin son aşamasında olun, ister kız kardeşinizin bekarlığa veda hafta sonu için son detayları bir araya getiriyor olun, isterse bir mahalle bloğu partisi düzenliyor olun, tüm detayların yolunda olduğundan emin olmak için uğraşma modundasınız! Başak burcundaki yeni ay, önümüzdeki altı ay boyunca programınız ve iletişiminiz için niyetler belirlemeniz için bir şans. Yakın çevrenizde kimi ve neyi tutmak istiyorsunuz?