22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izle! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izlenebiliyor. Çekilişin sonuçları internet sitesinden yayınlanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izleme linki...
ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE
Saat 21.30'da başlayan Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleştiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto çekilişini MP TV üzerinden "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayarak öğrenebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.