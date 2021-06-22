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22 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

22.06.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları günlük olarak açıklanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 22 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak koronavirüs vaka sayıları yayınlanmaya devam ediliyor. Bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren koronavirüs salgınının ülkemizdeki son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşılamanın da çalışmasının hız kazanmasıyla vaka ve ölüm sayılarındaki son durum merak konusu oldu. Peki 22 Haziran 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

22 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Uzun süredir tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ülkemizde de etkisini koruyor. Her geçen gün koronavirüse yakalanan vaka sayılarında değişim yaşanırken günlük vaka sayıları merak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından resmi internet sitelerinde günlük olarak vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarına ilişkin bilgiler verilmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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