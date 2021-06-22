22 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak koronavirüs vaka sayıları yayınlanmaya devam ediliyor. Bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren koronavirüs salgınının ülkemizdeki son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşılamanın da çalışmasının hız kazanmasıyla vaka ve ölüm sayılarındaki son durum merak konusu oldu. Peki 22 Haziran 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

22 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Uzun süredir tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ülkemizde de etkisini koruyor. Her geçen gün koronavirüse yakalanan vaka sayılarında değişim yaşanırken günlük vaka sayıları merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından resmi internet sitelerinde günlük olarak vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarına ilişkin bilgiler verilmeye devam ediyor.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE YENİ ADIMLAR Öte yandan kademeli normalleşme sürecinde dün yapılan Kabine Toplantısıyla yeni adımlar atıldı. Bu yeni kararlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

AŞILAMA YAŞI 25'E DÜŞÜRÜLDÜ Aşılamanın son haftalarda hız kazanmasıyla aşılama yaşının giderek düşürüldüğü duyuruldu. Bu kapsamda aşı yaşının 30'dan 25 yaşa çekildiği açıklandı.