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    4. 22 yıllık çift terapisti paylaştı! Bir ilişkinin devam edeceğini gösteren 4 işaret

    22 yıllık çift terapisti paylaştı! Bir ilişkinin devam edeceğini gösteren 4 işaret

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.01.2024 08:07 | Son Güncelleme:
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    Bir ilişkinin sürdürülebilir olup olmadığını anlamak karmaşık bir süreç olabilir. 22 yıllık bir çift terapisti ve klinik psikolog Dr. Kathy Nickerson'a göre ilişkinin devam edeceğini gösteren 4 belirgin işaret bulunuyor.

    Bir çift terapistinin gözünden bir ilişkinin devam edeceğini gösteren belirgin işaretleri öğrenmek ve ilişkiniz hakkında ipuçlarına ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Bu işaretler ilişkinizin geleceğine daha güvenle bakmanıza yardımcı olabilir.

    BİR İLİŞKİNİN DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTEREN 4 İŞARET

    İLİŞKİNİN KOLAY OMASI

    İLİŞKİNİN KOLAY OMASI

    Nickerson’a göre bu işaretlerin başında “ilişkinin kolay olması” geliyor. Psikoloğa göre ilişkinin bireyleri zorlamaması ve adeta bir meydan okumaya dönüşmemesi şart.

    “İlişki bir mücadele değil. Drama olmamalı, çok karmaşık da olmamalı. Çoğu zaman zor olmamalı.” Diyen Nickerson, “Hayat zor olsa da ilişkiniz güvenli, rahat ve kolay hissettirmeli.” ifadelerini kullandı.

    KARŞILIKLI ÖNEMSEME

    KARŞILIKLI ÖNEMSEME

    Uzmana göre bir diğer işaret, iki tarafın da diğerinin mutluluğunu önemsemesi. Zira iyi bir ilişkinin kalbinde güçlü bir dostluk yatıyor. “Bizi seven, bizimle ilgilenen ve bizim için her şeyi göze alan insanlara kendimizi daha yakın hissediyoruz” diyen Nickerson, şöyle ekledi: Sağlıklı çiftler bunu yapar ve partnerlerini neyin mutlu ettiğine dikkat eder. Ev işleri ve hangi restoranda yemek yeneceği gibi seçimlerdeki adalet, kendiliğinden sağlanır.

    ADİL DÖVÜŞMEK

    ADİL DÖVÜŞMEK

    Psikolog, bir sonraki işaretin “adil dövüşmek” olduğunu ifade etti. Buna göre çiftlerin adil dönüştükleri sürece tartışması ve kavga etmesi önemli değil. “Sağlıklı ilişkileri olan çiftler, kavganın amacının birbirini yok etmek değil, iletişim kurmak olduğunu bilir.”

    Nickerson’a göre son işaret de işler zorlaştığında çiftlerin birbirine “kasıtlı olarak nazik ve kibar” davranması. “Dayanma gücüne sahip çiftler, birbirleri için güvenli liman olduklarını bilir. Sözlerinde ve davranışlarında nazik davranır” diyen psikolog, şöyle devam etti: Partnerleri incindiğinde veya üzüldüğünde onları dinlemek, rahatlatmak ve desteklemek için her şeyi bırakırlar. Partnerlerinin duygularını dinlerler. Nickerson ayrıca ilişkiyi daha iyi hale getirmenin her zaman mümkün olduğunu, bu işaretlerin çiftlere rehberlik edebileceğini belirtti. “Çiftlerle bu kadar uzun süre çalıştıktan sonra bir ilişkiyi daha iyi hale getirmek için asla geç olmadığını anlıyorsunuz” diyen psikolog, sözlerini şöyle sürdürdü: Bahsettiğim 4 nokta, yaptığım Klinik gözlemlerden geliyor. Ancak ilişkiniz olmasını istediğiniz yerde değilse pes etmeyin, harekete geçin.

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