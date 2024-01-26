22 yıllık çift terapisti paylaştı! Bir ilişkinin devam edeceğini gösteren 4 işaret

Nickerson’a göre son işaret de işler zorlaştığında çiftlerin birbirine “kasıtlı olarak nazik ve kibar” davranması. “Dayanma gücüne sahip çiftler, birbirleri için güvenli liman olduklarını bilir. Sözlerinde ve davranışlarında nazik davranır” diyen psikolog, şöyle devam etti: Partnerleri incindiğinde veya üzüldüğünde onları dinlemek, rahatlatmak ve desteklemek için her şeyi bırakırlar. Partnerlerinin duygularını dinlerler. Nickerson ayrıca ilişkiyi daha iyi hale getirmenin her zaman mümkün olduğunu, bu işaretlerin çiftlere rehberlik edebileceğini belirtti. “Çiftlerle bu kadar uzun süre çalıştıktan sonra bir ilişkiyi daha iyi hale getirmek için asla geç olmadığını anlıyorsunuz” diyen psikolog, sözlerini şöyle sürdürdü: Bahsettiğim 4 nokta, yaptığım Klinik gözlemlerden geliyor. Ancak ilişkiniz olmasını istediğiniz yerde değilse pes etmeyin, harekete geçin.