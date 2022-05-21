23 - 29 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 23 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

23 - 29 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 23 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.
Tutulmalardan hırpalanan burçlar bu hafta biraz toparlamaya çalışacak. Enerjisi ve sabrı olan burçların kazançlı çıkacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bekar burçların aşk hayatlarında bol bol sürpriz yaşanacak.
Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.
23 - 29 MAYIS HAFTASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Gökyüzü, her şeyden önce stressiz bir hafta geçirmenizi tavsiye ediyor. Stres ve tartışmalar sağlığınıza zarar verebilir. Yanlış anlaşılmalar nedeniyle aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar olabilir. Bu hafta ilişkinizi geliştirmek için çalışmalısınız. Partnerinizin sağlığına dikkat edin, aksi takdirde durum daha da kötüleşebilir. Bu hafta para kazanma konusunda size çok yardımcı olacak. Seyahat etmek isteyebilirsiniz ancak bütçenize dikkat edin. Harcamalarınızı artıracak aile yükümlülükleri size emanet edilebilir. Bu hafta yapılacaklar listenizi tamamlamaya çalışın. Geçmişte takılıp kalmayın. Zayıflamış bağışıklık ve hoş olmayan düşünceler konsantre olmayı zorlaştırabilir.
BOĞA BURCU
Eğer ortak olduğunuz işler varsa bazı gelişmeler yaşanabilir. Yaşanacakları tek başınıza göğüslemeyin. Güvendiğiniz isimlere danışın. Bekarlar, evlilikle ilgili karar alabilirler. Bu hafta önemli romantik kararlar alabilirsiniz. Bekar insanlar da romantik duygular geliştirebilir. Haftalık tahminlerinize göre, mali açıdan başarılı olmak için mali durumunuzu takip edin. Kariyer fırsatlarınız, hayatınızdaki tüm zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bu hafta, profesyonel hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Meslektaşlarınız kararlarınızı destekleyebilir.
İKİZLER BURCU
Bu hafta hayatınızda yeni bir aşka yelken açma ihtimaliniz olduğunu söylüyor. Haftanız mutluluklarla dolu olsun. Sıkı çalışmanız nedeniyle sağlığınız bozulabilir. Beslenmeye dikkat etmeniz ve yeterince uyumanız sizin için önemlidir. Güven eksikliği nedeniyle çalışmalarınız yavaş olabilir. Sadece çok çalışmak hayatta ilerleme sağlayabilir. Yıldızların öngördüğü gibi, mali durumunuzda bir iyileşme görüyorsunuz. Öğrenciler tereddüt edebilir, ancak durum hafta sonuna kadar düzelebilir. Ağrısı olan hastaların iyi beslenmesi ve sık sık egzersiz yapması gerekir.
YENGEÇ BURCU
Bu hafta manevi yönünüz ön plana çıkıyor. Sağlığınız için zararlı olabileceği için olumsuz duygulardan ve olumsuz enerjilerden uzak durmalısınız. Sınırlarınızı iyi belirlemelisiniz çok dikkatli olun. Komplike düşünmeyin daha pratik olmaya çalışın. Romantik ilişkinizin de ilgiye ihtiyacı var. Haftanız finansal olarak umut verici görünüyor. Bu hafta borçlanmadan uzak durun. Bu hafta iş arkadaşınızla güzel bir sohbet etmeniz faydalı olabilir.
ASLAN BURCU
Bekarlar için yeni aşk ihtimalleri var. Egonuzu bastırabilirseniz mutlu bir ilişki sürdürebilirsiniz. Dinlenmek için kendinize zaman ayırın ve bu hafta önemli seyahat planları yapmaktan kaçının. Bu haftanın mali durumu olumlu görünüyor. Akranlarınızdan iyi tavsiyeler almanın bir yolunu bulmalısınız. Önemli ödüller alabilirsiniz. Yeni bir işle daha büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Öğrenciler okulda başarılı olabilir ve notlarını iyileştirebilir.
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