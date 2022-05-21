23 - 29 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 23 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

23 - 29 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 23 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.

Tutulmalardan hırpalanan burçlar bu hafta biraz toparlamaya çalışacak. Enerjisi ve sabrı olan burçların kazançlı çıkacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bekar burçların aşk hayatlarında bol bol sürpriz yaşanacak.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.