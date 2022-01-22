24-30 Ocak haftası burçları neler bekliyor? 24 Ocak haftası burç yorumları

24 Ocak haftasında burçlar hem sakin hem de düşünceli olacak. Maddi, manevi konular gündemde. Her şeyi kontrol altına almaya çalışmaktan vazgeçerek kendinize odaklanın. 24-30 Ocak haftasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının çoğu beklenmeyen olaylarla karşılaşabilir. Peki 24 – 30 Ocak 2022 haftalık burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

24-30 OCAK HAFTASI BURÇ YORUMLARI

1-KOÇ BURCU Sevgili Koç burçları bu hafta kariyerinizde ciddi bir ilerleme yaşayabilirsiniz. Koç burçları için fırsatlar sıraya giriyor. Daha önce gördüğünüz bir şey ortaya çıkıyor ve evren size diyor ki, "Buna bir kez daha bakın." Şu anda bu fikri keşfetmek için zamanınız yoksa, en azından bir yere yazın. Değerli bir bilgidir. Bu hafta anlık harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Eğitim masrafları için borçlanmak isteyebilirsiniz. Samimi ilişkiler içinde olmak isteyeceğiniz bir hafta içindesiniz. Belirsizliklere karşı çok dikkat edin. Sevgilinizle veya eşinizle ilgili aklınızda soru işaretleri oluşabilir. Bu yüzden ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu tartışmaların içine girmeden önce sırf dikkat çekmek için tartışmak için mi kavga ediyorsun yoksa içinde bulunduğunuz durumdan ötürü mü? Bunu mutlaka düşünün. Biraz zor olsa da ilişkinizde hedefinize ulaşacaksınız.

2-BOĞA BURCU Sevgili Boğa burçları bu hafta hayatınızın kontrolünü elinize almak için tam zamanı. Yeteneklerinizin ön plana çıkacağı bu hafta kariyerinizde büyük bir adım atmaya hazırlanıyorsunuz. Boğa burçları hayatlarını tamamen yeni bir yöne doğru çevirmeye hazırlanıyor. Fırsatları çok iyi değerlendirin. Hakkında pek bir şey bilmediğiniz bir konuyla ilgili yatırım yapmak için çok heyecanlanıyorsunuz. Ancak; dikkatli olun. Seçtiğiniz yol yanlış olabilir. Bir şeye yatırım yapmadan önce uzun uzun araştırma yapmanızda fayda var. Gerçek olmasını ne kadar çok isteseniz de aşık olduğunuz kişiyle el ele gün batımına doğru yürüyeceğiniz bir haftada değilsiniz. Aşk hayatınızda gerçeklikten çok hayallerinize sarılıyorsunuz. Ara sıra kaybolmak sorun değil. Ancak, çoğu şeyin bu şekilde olmadığını kabul etmeliyiz. Kafanız bulutlarda olacak ve bu da sonunda kalbinizi başkalarına verdiğiniz dikkatsiz yolu yeniden düşünmek istemenize neden olacak. Bu duygu, 25 Ocak'ta son dördün meydana geldikçe daha da yoğunlaşacak ve sizi aşk hayatınıza daha yakından bakmaya zorlayacaktır.

3-İKİZLER BURCU Bu hafta tüm karamsarlıklarınızı rafa kaldırın sevgili İkizler burçları. Kendinize inanarak daha fazlasını başarabilirsiniz. Okuyorsanız, eğitiminize asılma zamanı. Çalışıyorsanız, daha iyi bir iş için araştırmalara başlayabilirsiniz. Hedeflerinizden sapmayın. Bekar İkizler burçlarının radarına bu hafta biri takılıyor. Belki de eski aşkınız yeniden aklınıza düşebilir. Ve şimdi bu kişi geri dönüp ve tekrar denemeye hazır olup olmadığınızı soruyor olabilir. Normalde bu sizi korkutmaz, ancak bugün oldukça rahatsız edici olabilir. Gücünüzü geri alıyor ve artık ikinci plana atılmaktan kurtuluyorsunuz. İnsanların sizi görmezden geldiğini ve size yeterince kredi vermediğini hissetmiş olabilirsiniz. Venüs gerilemesi önümüzdeki haftaya kadar bitmeyecek olsa da, bir süredir kişilerarası ilişkilerinizde sürmekte olan güç mücadelelerini anlamaya ve görmeye başlıyorsunuz. Sorumluluk almak istemeyeceğiniz bir haftadasınız. Gerçek şu ki, insanlar tarafından nasıl davranacağınızın söylenmesinden ve manipülasyondan bıktınız.

4-YENGEÇ BURCU Yengeç burçları bu hafta yönlerini buluyor. Dengeyi koruduğunuz bu hafta birçok işiniz rayında ilerleyecek. Bir süredir beklediğiniz paraya kavuşacaksınız. Şimdi, yatırımlarla veya kâr getiren ikinci bir işle ilgilenebilirsiniz. Yengeç bu hafta enerjisiyle, ihtiyaç duyduğu her şeyi yanına çağırıyor. Gelecekte yaptığınız işle ilgili ilk adımları atacağınız bir hafta olacak. Bugünün işini yarına bırakmayın. Önümüzdeki hafta aşk hayatınız için son derece zor olacak, sevgili Yengeç burcu. Bununla birlikte, Venüs'ün 29 Ocak'ta doğrudan dönmesiyle birçok sorun çözülecek. İlişkileri düzenlemek için normalden daha fazla enerji harcayacağınız bir hafta olacak. Bastırılmış duygularınızın açığa çıkmasıyla kendinizi birçok tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Bu hafta birçok duygusal yükün nihayet gün yüzüne çıkacağından emin olabilirsiniz. Ancak bu, iyileştirici duygular uyandıracak ve ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşıyacak. İşler sıkıcı gelse de, dönüşüyor ve gelişiyorlar. En karanlık saat her zaman şafaktan hemen önce gelir.