24 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama linki

Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen ve on numara sonuçlarının öğrenileceği Süper Loto çekilişi, 24 Eylül Cuma günü 20.00'da başlayacak. Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilen çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden de duyurulacak. İşte merakla beklenen 24 Eylül Cuma Süper Loto çekilişi sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

219 bin liralık devreden ikramiye tutarına sahip olan On Numara oyununun talihlileri, merakla 24 Eylül 2021 Süper Loto çekiliş sonuçlarını bekliyor. Çekiliş sonuçları için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" internet sitesine gidiniz.

Şans oyunu severler, heyecanla gözlerini 22 numaraya diktiler.

24 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Merakla beklenen çekiliş, saat 20:00’da başlayacak.

Adaylar, çekilişi Milli Piyango TV'den izleyebilecek. Süper Loto çekilişini, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.