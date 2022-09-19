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  4. 25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilanla ilgili oda sahibi konuştu: 3-4 kişi kalabilir

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilanla ilgili oda sahibi konuştu: 3-4 kişi kalabilir

19.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da artan kira fiyatları sonrasında değerinin üstünde istenen kira bedelleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Eyüpsultan'da 25 metrekarelik odaya 3 bin 500 lira istenmesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili odanın sahibi, 15 bin lira masraf yaptığını belirterek "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama 3-4 kişi kalabilirler" dedi.

İstanbul'da artan kira fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Eyüpsultan'da her haliyle 'dökülen' bir oda için 3 bin 500 lira istenmesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili olarak odanın sahibi konuştu. Odanın eski halinin kötü olduğunu, o şekilde zaten kiraya verilemeyeceğini belirten odanın sahibi Veli Budanmış, "Burası 25 metrekare, mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik" dedi.

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KİRALIK ODA İLANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde ofisten dönüştürülen yaklaşık 25 metrekarelik bir oda için 3 bin 500 TL kiralık ilanı verilmesi sosyal medyada gündem oldu. İlanı görenler insanlar bu oda için istenen kiranın çok fazla olduğunu ifade etti.
Tepkilere neden olan odanın sahibi Veli Budanmış, odanın eski halinin kötü olduğunu, o şekilde zaten kiraya verilemeyeceğini belirterek, "Burası 25 metrekare, mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik" dedi.
Emlakçının ilanı erken vermesi nedeniyle odanın bakımsız, kötü halde göründüğünü ifade eden Veli Budanmış, "Oda 15 gündür ilanda. Resimleri emlakçı çekti. Kendisine 'Bu şekilde çekiyorsun ama, ben tamirata sokacağım burayı' dedim. Sosyal medyaya düştüğünden haberim yok. Eski hali evet kötü ama, ben emlakçının direk koyacağını bilemedim. O şekilde zaten verilmezdi. Genelde tek kişi için arıyorlar, onlara da ağır geldiği için tutmadılar. Şimdiye kadar 5 kişi aradı. Depo için isteyen de oldu. Biri, 'Kedi besleyeceğim' dedi, ona vermedim" dedi.

'TEMİZ, DÜZGÜN BİRİ OLURSA...'

'TEMİZ, DÜZGÜN BİRİ OLURSA...'
Odaya boya badana yapıldıktan sonra 15 bin lira masrafı olduğunu belirten Budanmış, "Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir. Temiz, düzgün biri olursa 2 bin 500 TL'ye de veririz" diye konuştu.
Odayı gezdiren ev sahibi Budanmış, kendisinin de böyle yerlerde çok kaldığını, mutfağa çay ocaklarındaki gibi havalandırma sistemi kuracağını, pencere ve kapıları boyayacağını anlattı. Budanmış bir ailenin bile zorunlu olursa bu odada kalabileceğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira
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