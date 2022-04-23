25 Nisan - 1 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 25 Nisan haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

25 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını tempolu bir hafta bekliyor. 25 Nisan haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.

Nisan ayı burçlar için genel olarak oldukça yoğun geçti. Yoğun geçmeye de devam edecek. Nisan ayının burçlara en büyük olayı Boğa burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması olacak. Tutulma arınma, kargaşa ve ani değişim getirir. Hafta sonuna kadar ödenmesi gereken faturalar, tamamlanması gereken işler veya tanımlanması gereken ilişkiler varsa, bir sonraki hamlenizden emin olacaksınız.

Bu tutulmayla ilgili özellikle ilginç olan şey, Venüs'ün Jüpiter ile Balık'ta buluştuğu sırada tam olarak gerçekleşmesidir. İki faydalı gezegen, genellikle bu yılın en yüksek mutluluk anı olacak şey için bir araya geliyor. Ancak tutulma ile işler karmaşıklaşıyor. Zevk acıyla, ıstırap coşkuyla ve büyük kazançlar zor seçimlerle gelir...

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.