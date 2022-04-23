25 Nisan - 1 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 25 Nisan haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

25 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını tempolu bir hafta bekliyor. 25 Nisan haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.
Nisan ayı burçlar için genel olarak oldukça yoğun geçti. Yoğun geçmeye de devam edecek. Nisan ayının burçlara en büyük olayı Boğa burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması olacak. Tutulma arınma, kargaşa ve ani değişim getirir. Hafta sonuna kadar ödenmesi gereken faturalar, tamamlanması gereken işler veya tanımlanması gereken ilişkiler varsa, bir sonraki hamlenizden emin olacaksınız.
Bu tutulmayla ilgili özellikle ilginç olan şey, Venüs'ün Jüpiter ile Balık'ta buluştuğu sırada tam olarak gerçekleşmesidir. İki faydalı gezegen, genellikle bu yılın en yüksek mutluluk anı olacak şey için bir araya geliyor. Ancak tutulma ile işler karmaşıklaşıyor. Zevk acıyla, ıstırap coşkuyla ve büyük kazançlar zor seçimlerle gelir...
Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.
25 NİSAN - 1 MAYIS HAFTASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Bu haftanın 30'unda gerçekleşecek güneş tutulması, para kazanma, tasarruf etme veya para harcama yöntemlerinizde büyük değişiklikler getiriyor. Mevcut konumunuzdan ani bir ayrılma veya artan fatura yığınınızı ödeyen şanslı bir beklenmedik durum olsun, sahip olduğunuz kaynakların stokunu almanın zamanı geldi. Genel olarak, bağımsızlığınızı talep etmeniz ve sahip olduğunuz şeylere güven duymanız isteniyor. Kontrol edemediğiniz şeylere kapılmak çok kolay olacağından, bu hafta kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçının.
BOĞA BURCU
30'unda güneş tutulması burcunuzda olduğundan, çocukların bu hafta “ana karakter” dediği kişi sizsiniz. Haftanın insanı olarak zorluklara göğüs germeniz gerekebilir. Her ne kadar istemeseniz de rahatsız edici değişiklikler kapıda. Değişimin sizi zorlamasını beklemeden ufak ufak adımlar atmaya başlamanız faydanıza olacaktır. Mesela en son ne zaman yeni bir çift koşu ayakkabısı aldın? En son ne zaman saçınla ilgili değişiklik yaptın? Her şeyin bir anda olması gerekmiyor, ama olması gerekiyor.
İKİZLER BURCU
30'unda bu haftaki güneş tutulmasıyla birlikte gelen büyük değişimler büyük olasılıkla kontrolünüz dışında. Bir hedefi gerçeğe dönüştürmek için ne kadar zorlayabileceğiniz ve evrenin size sıradakini göstermesine izin vereceğiniz konusundaki beklentilerinizi ayarlamak gerekebilir. Sonuçta olması gerekmeyen bir şeye bu kadar çok enerji harcamak yalnızca tükenmişliğe yol açar. Belirsizliğe rağmen, bu hafta kendinizi ifade etme yeteneğinizde tazelenmiş hissediyorsunuz. Bu, arkadaşlarınızla durumu konuşmak veya biraz netlik elde etmek için terapiye geri dönmek için ideal bir zaman sağlar.
YENGEÇ BURCU
Bu haftanın 30'unda gerçekleşecek güneş tutulması, arkadaş gruplarınızı, çalışma ortamınızı ve topluluk bağlantılarınızı sarsmak için burada. Kendi istikrarınızda yeni zirvelere ulaşırken, bu tutulma kişisel bir krizden daha çok ihtiyacı olan bir arkadaşınızı desteklemekle ilgili. İster bir iş arkadaşınızın zam istemesine yardım ediyor olun, ister komşularınız için bir etkinlik organize ediyor olun, bu çalkantılı zamanda şefkat ve ilgiye öncelik verme becerinize çok ihtiyaç var. Ayrıca, ahşap işlerinden tavsiyenizi isteyen rastgele tanıdıkların çıktığını da görebilirsiniz. Kendinizi fazla zorlamadan, servetinizi paylaşın.
ASLAN BURCU
30'unda Boğa burcundaki güneş tutulması, sorumluluklarınızda öngörülemeyen bir değişim getiriyor. Bir süredir güçteki bu değişimi arzuluyor olsanız da mesele kazandığınız şeylere sakince adım atmaktan çok, size dayatılanlarla aceleyle uğraşmakla ilgili. İster aniden iş yerinde terfi alıyor olun, ister bir an önce en yakın arkadaşınızın bekarlığa veda partisini planlıyor olun, şu sıralar sessiz kalmanın zamanı değil. Birçoğu yardım etmeye isteklidir, bu nedenle yetki vermeyi unutmayın, ancak sonuçta, para sizinle birlikte durur.
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