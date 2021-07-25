HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 25 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

25 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

25.07.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleşiyor. Çekiliş canlı yayında yapılıyor ve birkaç saat içerisinde sona eriyor. Şans Topu çekilişi, şans oyunu sevenler tarafından büyük ilgi ile takip ediliyor. Şans Topu çekilişi sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şans Topu çekilişi her hafta 2 gün yapılıyor. Şans oyunu sevenler tarafından Şans Topu çekilişi ve çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Çekiliş tamamlandığında sonuçlar, Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor. Çekiliş, 20.00'da başlıyor.
Kısa sürede belli olan çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına gitmek için tarayıcınıza "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresini yapıştırın. Söz konusu adresten diğer çekiliş sonuçlarını da öğrenebilirsiniz.
21 Temmuz gerçekleşen Şans Topu çekilişinde sonuçlar: 8-16-22-25-30-3 olarak açıklanmıştı.
25 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.