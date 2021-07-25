25 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi her hafta 2 gün yapılıyor. Şans oyunu sevenler tarafından Şans Topu çekilişi ve çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Çekiliş tamamlandığında sonuçlar, Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.