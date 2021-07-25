25 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi her hafta 2 gün yapılıyor. Şans oyunu sevenler tarafından Şans Topu çekilişi ve çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Çekiliş tamamlandığında sonuçlar, Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
25 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor. Çekiliş, 20.00'da başlıyor.
Kısa sürede belli olan çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına gitmek için tarayıcınıza "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresini yapıştırın. Söz konusu adresten diğer çekiliş sonuçlarını da öğrenebilirsiniz.
21 Temmuz gerçekleşen Şans Topu çekilişinde sonuçlar: 8-16-22-25-30-3 olarak açıklanmıştı.
25 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.