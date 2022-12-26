26 Aralık-1 Ocak haftası burçları neler bekliyor? 26 Aralık-1 Ocak haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

26 Aralık- 1 Ocak haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını fırsatlarla dolu bir hafta bekliyor. Çarşmaba günü Oğlak burcundaki Venüs ve Balık burcundaki Neptün ile oluşturacağı açı hayatınızın değişimlere gebe olduğunu gösterecek. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

KOÇ

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Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında 2022'yi profesyonel bir notla bitiriyorsunuz. Gizli bir tutkunuz, profesyonel ilişkileriniz sayesinde gerçeğe dönüşebilir. Hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olması için bağlantılarınızı kullanın.

Bu büyük planları 2023 yılına kadar askıya almak isteyebilirsiniz, çünkü Perşembe günü Merkür kariyer bölgenizde gerilemeye başladığında hiç beklemediğiniz bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz terfiler, zamlar veya iş fırsatları beklediğinizden daha yavaş gelebilir. Acele etmeyin çünkü doğru zamanda gelecek ve sizi bulacaktır.

Cumartesi günü kariyer bölgenizde Venüs Plüton ile kavuştuğunda arkadaşlarınızdan biraz yardım alacaksınız. Saat gece yarısını vurmadan önce bazı kararlarınızı ve hedeflerinizi nihayet tamamlamak için yardım isteyin. Yıl sonu olması, koşuşturmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez.​

BOĞA

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Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaparken, yıl bitmeden arkadaş çevrenizi genişletin. Hayallerinizi gerçekleştirmek için 2022 yılının son günlerini mutlaka değerlendirin. Sosyal olmak hayallerinize ve hedeflerinize ulaşma konusunde yeni kapıların açılmasına yardımcı olacak.

Perşembe gününden itibaren Merkür’ün yarattığı geri hareket seyahat ve yolculuk planlarınızı doğrudan etkileyecek. Önümüzdeki birkaç günlük süreçte sürekli olarak tatil planlarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Gecikmelerin yaşanmasını normal karşılayın. Sakin olun ve kendinizi iyi bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun.

Hafta sonuna ulaştığınızda ise Venüs ve Plüton’un kavuşması sevdiklerinizle konuşmak ve dünyayı yeni bir bakış açısıyla görmeniz için fırsatlar sunacak.

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İKİZLER

Yılın sonuna yaklaşırken, Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında, kariyerinizde bir atılım ve farklılık yapmak isteyebilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için çevrenizdekilerden yardım istemekten korkmayın.

2023'e girerken kime güvendiğiniz konusunda dikkatli olun. Perşembe günü Merkür yakınlık bölgenizde geri hareket ederek bağları test ediyor. Yaklaşan değişikliklerle savaşmayın. İlerlemek istiyorsanız bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. Durumları enine boyuna değerlendirmeden radikal bir adım atmamayı deneyin.

Cumartesi günü Venüs'ün Oğlak burcundaki Plüton ile yakınlık bölgenizle birleşmesi ile yıl büyük bir dönüşümle sona eriyor. Bu yön, kendinizi küllerden parlak ve yeni yükselen bir anka kuşu gibi hissetmenizi sağlayacak. Unutmayın bunu yapabilirsiniz.

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YENGEÇ

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Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında, ilişkilerinizin gerçekten uzun soluklu hale geldiğini fark edeceksiniz. Hayatınızdaki insanlarla aranızdaki bağları yeniden değerlendirecek ve yeni yakınlıkların oluştuğunu göreceksiniz.

Perşembe günü Merkür ortaklık bölgenizde geri hareket ederken huzuru korumakta zorlandığınızda tüm bu sevgi dolu hisler pencereden uçup gidebilir. Çatışma kolaylaştıkça gizli düşmanlar ortaya çıkmaya başlar. Her şey geri alınabilir, bu yüzden sözleşme imzalamak veya anlaşma yapmak için harika bir zaman değil.

Cumartesi günü aş hayatınızı doğrudan etkileyen gelişmelere gebe olacak. Hayatınızdaki kişiyle birlikte büyük bir sınav vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu engeli aştığınızda birbirinize daha derinden bağlandığınızı fark edeceksiniz.

ASLAN

Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığındadış görüntünüzü değiştirmekle alakalı olarak birtakım adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bir spor salonuna yazılabilir ya da küçük estetik dokunuşları düşünebilirsiniz. 2022 yılının son haftası size daha sağlıklı bir yaşamın anahtarını verecek.

Özellikle de Perşembe günü Merkür alışkanlık bölgenizde geri hareket ederek planlarınızı alt üst edebilir. Planlarınız beklediğinizden daha yavaş bir şekilde gerçekleşebilir. Ancak asla pes etmeden hedeflerinize ulaşmak için adım atmaya devam etmelisiniz.

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BAŞAK

Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında yılın aşkına kendinizi hazırlayın. 2023 yılına büyük bir aşkla gireceksiniz. Aşka dair inancınızı kaybettiyseniz çevrenize bir kez daha dikkatli bir şekilde bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü o doğru kişi çok yakınınızda.

Perşembe günü Merkür yaratıcılık bölgenizde gerilemeye başladığında pozitif giden ruh halinizde biraz dalgalanmalar olduğunu fark edeceksiniz. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca herhangi bir şeyden zevk almakta zorlanabilirsiniz. Her şeyin doğal olmasına izin verin, ilham periniz geri dönecektir. Nihai hedefe ulaşmaya değil, yolculuğun tadını çıkarmaya odaklanın.

TERAZİ

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Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında sevdikleriniz, kendinizin en iyi versiyonunu geliştirmenize yardımcı olurken sizi doğru yolda tutuyor. Bu, herkesin gurur duyabileceği bir hayat yaratmak için birlikte çalışmak için harika bir gün.

Perşembe günü ev bölgenizde Merkür geri hareketine girdiğinde, evde bazı sorunlar olabilir. Aile üyelerinizle aranızda geçen diyaloglar iki tarafında kırılmasına neden olabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca sakin kalmaya ve sözlerinizi dikkatli bir şekilde seçmeye özen gösterin. Sarf edilen sert sözler gelecekte pişman olmanıza neden olabilir.

AKREP

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Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında hayatın tadını çıkartmak için daha fazla şansınız olduğunu hissedeceksiniz. Biraz eğlenmek sizin de hakkınız! Bu, bir konsere gitmek, komşularla sohbet etmek veya yeteneklerinizi ifade etmek için arkadaşlarınızla yaratıcı bir proje üzerinde çalışmak için harika bir zaman.

Söylediklerinize dikkat edin çünkü Perşembe günü Merkür iletişim bölgenizde geri hareket ettiğinde iletişim kanallarında birtakım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç günlük süreç içinde mutlaka sözlerinizi seçerek kullanmaya özen gösterin. Kelimeler ilişkinizi ve hayatınızı değiştirebilir, bu yüzden düşüncelerini söylerken özenli davranın.

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YAY

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Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında aklınıza yeni yatırım fikirlerinin geldiğini fark edeceksiniz. Ancak tüm bu planlamaları yaparken mutlaka bütçenize göre hareket ederek değerlendirme yapın. Mali durumlarınızı gözden geçirmek yatırımlarınız ve yeni yıl planlarınız için yararlı olacak.

Perşembe günü Merkür gerilemesiyle birlikte özellike finansal konuları değerlendirmek isteyeceğiniz bir sürece adım atacaksınız. 2023 yılında harcam şeklinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Özellikle yeni yılla birlikte kariyer konusunda değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz.

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OĞLAK

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Yıl sona ererken burcunuzdaki Venüs’ün hareketi ve Balık burcundaki Neptün’ün oluşturduğu 60’lık açı sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirme isteğinizi arttıracak. Sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşıyorsanız bu dönemde bu sorunun kendiliğinden çözüldüğünü fark edeceksiniz.

Perşembe günü Merkür’ün gerilemesiyle birlikte iletişim becerilerinizde yeniden bir bocalama dönemi başlayacak. Yanlış anlaşılmalar ya da dil sürçmelerinden doğan sorunlar ikili ilişkilerde büyük problemlere dönüşebilecek. Önümüzdeki birkaç gün boyunca insanlara kendinizi doğru bir şekilde anlattığınızdan emin olun.

Cumartesi günü Venüs ve Plüton’un kavuştuğu noktada kendi imajınıza yeniden odaklanacak ve durumları bir kez daha değerlendirmek isteyeceksiniz. Bu, kişisel tarzınızı geliştirmek veya sizi her zamankinden daha iyi hale getirmek için görünümünüzü dönüştürmek için harika bir zaman.

KOVA

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Yıl sona ererken, Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında, bu hayatta gerçekten değer verdiğiniz şeylere odaklanın. Günlük hayatın gürültüsü azalmaya başladığında, sizin için neyin önemli olduğunu görebileceksiniz.

Perşembe günü Merkür mahremiyet bölgenizde geri giderek sizi açığa çıkardığında, uzun zamandır sakladığınız kimi sırlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Bu yüzleşme aslında sizi bir bakıma geçmişin tozlu sayfalarına götürecek. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenme ve gelecek için planlar yapma zamanı.

Cumartesi günü 2022’ye bazı ilişkilerinize Venüs’ün hareketiyle birlikte noktayı koyacak. Bir şeylerin bittiğini ve hayatınızda çıktığını kabul edin. Aksi halde bu süreç sizin için beklediğinizden daha yaralayıcı olabilir.

BALIK

Çarşamba günü Oğlak burcundaki Venüs burcunuzdaki Neptün'ü 60'lık açı yaptığında hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizde harika bir fırsatın olduğunu fark edeceksiniz. Bu süreçte kurduğunuz tüm bağlantılardan verimli sonuçlar alacak ve kendinizi ifade etme konusuna yakaladığınız başarılarla gurur duyacaksınız. Olabildiğinizin en iyisi olmak için hedeflerinizi belirlemeye ve bu doğrultuda hareket etmeye özen gösterin.

Perşembe günü Merkür’ün gerileme hareketiyle birlikte bazı teknolojik olaylara ilişkin olarak sorunlarla karşılabilirsiniz. Teknik sorunlar hedeflerinize ulaşmak için gittiğiniz yolu etkilememeli.