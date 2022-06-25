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  4. 27 Haziran – 3 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 27 Haziran haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

27 Haziran – 3 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 27 Haziran haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

25.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 27 Haziran – 3 Temmuz haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta işlerini ağırdan alarak ilerlemeli.

27 Haziran – 3 Temmuz haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 27 Haziran haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu hafta burçlar için temizlik zamanı. Herkesin üzerinde bir yaratıcılık bir neşe olacak.

Yengeç burcundaki son derece hayırlı yeni ay, büyük bir şeyin peşinden gitmek için tüm iyi duyguları ve enerji sarsıntısını getiriyor. Bu yıl şansınızı denemek, işinizi kurmak, hayalinizdeki işe başvurmak veya çok ihtiyaç duyduğunuz bir tatile çıkmak için daha iyi bir zaman yok. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
Yengeç burcundaki yeni ay, işten izin almak ve ev alanınızı güzelleştirmek istemenizi sağlayan bir yaratıcı ilham patlaması getiriyor. Pazardan taze çiçekler alın, perdeleri ütüleyin ve özel bir gün için sakladığınız pahalı mumları yakın. Bu aynı zamanda fotoğrafları çerçevelemek, gecikmiş teşekkür notları yazmak ve dolabınızı yaz için yeniden düzenlemek için harika bir hafta. Eviniz kendinizi ifade ettiğiniz bir yer olsun!

BOĞA

BOĞA
28'inde, Yengeç burcundaki yeni ay, günlük rutininizde daha fazla sessiz tefekkür anı aramanıza neden oluyor. Telefonunuzu “Rahatsız Etmeyin” moduna çevirin ve uzun bir yürüyüşe çıkın. Sessiz, sakin bir ortamda takılıp kendinizi dinlemeye çalışın. Bu aynı zamanda gelen uzun zamandır ertelediğiniz işleri temizlemek, arkadaşlarınızla sohbet etmek veya bir günlük kaydı uygulamasına başlamak için harika bir hafta. Ortamınız, dikkat dağıtıcı bir mayın tarlası değil, özenle seçilmiş bir bahçe olmalıdır.

İKİZLER

İKİZLER
Yengeç burcundaki yeni ay, para sektörünüzü aydınlatacak ve çok ihtiyaç duyulan bir miktar finansal rahatlama getirecek. İster bir terfi teklif edilsin ister bir arkadaşınızdan cömert bir hediye alın ya da çocuğunuz için yaz kampı maliyetlerinde tesadüfi bir indirim alın. Kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Bu aynı zamanda bir parti vermek, sırf yaz güneşi için yüksek kaliteli cilt bakımına yatırım yapmak için en sevdiğiniz yemeği pişirmek için harika bir hafta. Kendinize değer vermek en önemli öncelik olmalıdır.

YENGEÇ

YENGEÇ
Bu haftanın son derece hayırlı yeni ayı burcunuzda! Tüm dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Henüz doğum gününüz olmasa bile, bir spa günü yapın, manikür yaptırın ya da saçlarınızı değiştirin! Bu aynı zamanda bir sonraki büyük projeniz için ekip üyelerine yaklaşmak veya patronunuzla daha iyi ofis koşullarını savunmak için mükemmel bir hafta. Şu anda değişmeyen tek şey büyüme.

ASLAN

ASLAN
Yengeç burcundaki yeni ay bilinçsiz sektörünüze düşüyor. Etrafınızdaki herkes bir sonraki hedeflerine sevinçli bir vazgeçişle koşuyor olsa da siz daha kolay olmaya meyillisiniz ve sorun değil! Bu kozmik enerjiyi bağlantınızı kesmek ve biraz dinlenmek için bir bahane olarak kullanın. Bu aynı zamanda bir sonraki kitabınıza başlamak, tatilinizden önce Fransızcayı tazelemek veya eski bir akıl hocası ile temasa geçmek için harika bir hafta. Tam olarak doğru hızda gidiyorsun.
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