27 Haziran – 3 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 27 Haziran haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

27 Haziran – 3 Temmuz haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 27 Haziran haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu hafta burçlar için temizlik zamanı. Herkesin üzerinde bir yaratıcılık bir neşe olacak. Yengeç burcundaki son derece hayırlı yeni ay, büyük bir şeyin peşinden gitmek için tüm iyi duyguları ve enerji sarsıntısını getiriyor. Bu yıl şansınızı denemek, işinizi kurmak, hayalinizdeki işe başvurmak veya çok ihtiyaç duyduğunuz bir tatile çıkmak için daha iyi bir zaman yok. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Yengeç burcundaki yeni ay, işten izin almak ve ev alanınızı güzelleştirmek istemenizi sağlayan bir yaratıcı ilham patlaması getiriyor. Pazardan taze çiçekler alın, perdeleri ütüleyin ve özel bir gün için sakladığınız pahalı mumları yakın. Bu aynı zamanda fotoğrafları çerçevelemek, gecikmiş teşekkür notları yazmak ve dolabınızı yaz için yeniden düzenlemek için harika bir hafta. Eviniz kendinizi ifade ettiğiniz bir yer olsun!

BOĞA 28'inde, Yengeç burcundaki yeni ay, günlük rutininizde daha fazla sessiz tefekkür anı aramanıza neden oluyor. Telefonunuzu “Rahatsız Etmeyin” moduna çevirin ve uzun bir yürüyüşe çıkın. Sessiz, sakin bir ortamda takılıp kendinizi dinlemeye çalışın. Bu aynı zamanda gelen uzun zamandır ertelediğiniz işleri temizlemek, arkadaşlarınızla sohbet etmek veya bir günlük kaydı uygulamasına başlamak için harika bir hafta. Ortamınız, dikkat dağıtıcı bir mayın tarlası değil, özenle seçilmiş bir bahçe olmalıdır.

İKİZLER Yengeç burcundaki yeni ay, para sektörünüzü aydınlatacak ve çok ihtiyaç duyulan bir miktar finansal rahatlama getirecek. İster bir terfi teklif edilsin ister bir arkadaşınızdan cömert bir hediye alın ya da çocuğunuz için yaz kampı maliyetlerinde tesadüfi bir indirim alın. Kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Bu aynı zamanda bir parti vermek, sırf yaz güneşi için yüksek kaliteli cilt bakımına yatırım yapmak için en sevdiğiniz yemeği pişirmek için harika bir hafta. Kendinize değer vermek en önemli öncelik olmalıdır.

YENGEÇ Bu haftanın son derece hayırlı yeni ayı burcunuzda! Tüm dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Henüz doğum gününüz olmasa bile, bir spa günü yapın, manikür yaptırın ya da saçlarınızı değiştirin! Bu aynı zamanda bir sonraki büyük projeniz için ekip üyelerine yaklaşmak veya patronunuzla daha iyi ofis koşullarını savunmak için mükemmel bir hafta. Şu anda değişmeyen tek şey büyüme.