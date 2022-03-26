27 Mart – 3 Nisan haftası burçları neler bekliyor? 27 Mart haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

27 Mart – 3 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları iş hayatında hareketli günler bekliyor. 27 Mart – 3 Nisan haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

27 MART - 3 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU Bu haftaya sevdiğiniz işi yaparak başlayın. O uzun öğle yemeklerinin tadını çıkarın, alışveriş çılgınlığının ve belki de kendinizi biraz şımartacak planlar yapabilirsiniz. Güneş tekrar burcunuzdayken, en iyi halinize geri döndünüz. Bir pazarlık, yeni bir iş veya finansal fırsat yakında kendini gösterecektir. Ancak herhangi bir sözleşme imzalamadan veya kabul edip anlaşmadan önce gelecek haftaya kadar bekleyin.

BOĞA BURCU Bu hafta hayal gücünüz sonsuz bir deniz gibi. Düşündüklerinize kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Şimdiye kadar biriktirdiklerinizin tadını mutlu bir şekilde çıkarabilir, ancak aynı zamanda zihninizin acil finansal kaygılardan kurtulmasına da izin verebilirsiniz. Sosyal olarak aktif bir Venüs, hayatınıza yeni insanlar da getirir. Hayat her yerde daha keyifli hale geliyor.

İKİZLER BURCU İnsanlar birbirinden farklı düşünüyor. İzin ver. İnsanları hayatınıza uymaya veya kendinizi onların hayatına uydurmaya zorlamayı bırakın. Çünkü bu işe yaramaz. İradenizi başkalarına ne kadar empoze ederseniz, direniş o kadar büyük olur. Önümüzdeki haftalar işbirliği için çağrıda bulunuyor. Elbette, biraz stres olacak, ama tek başına başa çıkmana gerek yok.

YENGEÇ BURCU Sorumluluklarla aşırı yüklenmiş hissediyorsanız, keyifli Jüpiter ruh halinizi yükseltir. Yoğun bir sosyal ortam ve eşit derecede çevik bir aşk hayatı bekleyin. Finansman da iyileşirken, sonunda harcama şansınız olur. Sevdikleriniz cömertliğinizden faydalanırsa sürpriz olmaz. Mümkünse seyahat edin. Belki iki kişilik rahat bir mola?