27 Şubat-5 Mart 2023 haftası burçları neler bekliyor? 27 Şubat-5 Mart 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

27 Şubat-5 Mart 2023 haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını ruhsal anlamda daha dingin bir hafta bekliyor. Özellikle sosyal anlamda biraz daha çevrenizdeki kişilerden uzaklaşacak ve kendinizle başbaşa kalmaya karar vereceksiniz. Kendinize dair yeni keşifle yapmanın tam zamanı! Bu hafta hem kendinizin yeni yönlerini tanıyacak hem de geçmişten gelen bazı konulara dair oluşan yaralarınızı sarmak için adım atacaksınız.

27 ŞUBAT-5 MART HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Çarşamba günü burcunuzda Venüs Jüpiter ile kavuştuğunda kendinizi yeniden yorumlaya başlayacaksınız. Bugün diğer insanlara dair çıkarımlarda bulunmak için harika bir gün! İkili ilişkilerinizle alakalı belirsiz olan tüm konular çözülecek ve ailevi meselelere dair somut adımlar atacaksınız. Perşembe günü hayatınızın sosyal ilişkilerinizi yöneten bölümünde Merkür Satürn ile kavuştuğunda dünyayı daha iyi bir yer haline getirin. Merkür Balık burcuna girerek şifa bölgenize girdiğinde hayat biraz daha sessizleşir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, duygularınızda derinleştiğiniz kadar konuşkan olmayabilirsiniz. Bahar gerçekten başlamadan önce kendinizle yeniden bağlantı kurmaya odaklanın.

BOĞA Bu hafta aşk hayatınızın ön planda olduğu günler yaşayacaksınız. Özellikle uzun süreli ilişkiniz kısa bir zaman önce sona erdiyse kendi içinize yönelerek iyileşmenin formülünü bulmanın zamanının geldiğini fark edeceksiniz. Venüs ve Jüpiter kavuşumunda geçmişten gelen bazı konuların yeniden ön plana çıkma durumu söz konusu olabilir. Eski aşklar yeniden hortlayabilir. Perşembe günü kariyer bölgenizde Merkür Satürn ile kavuştuğunda işe başlama zamanı. Bu yön, profesyonel yaşamınıza büyük bir destek sağlayabilir. Bazı net kariyer hedefleri belirlemek, başarılar üzerinde çalışmak ve iş ve özel yaşamlarınızı dengelemek için ideal bir zaman. Yeni ay, Merkür Perşembe günü Balık burcuna girerek sosyal bölgenize girdiğinde, önemli bağlantılar kurmak için yeni fırsatlar anlamına gelir.

İKİZLER Mart ayı Çarşamba günü sosyal bölgenizde Venüs Jüpiter ile birleştiğinde sizin için çok dostça bir notla başlayacak. Bugün arkadaş edinmek kolaydır ve yeni ilişkiler beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Sosyal olmanıza izin verin ve bu durumun sizi başarıya götürmesini sakince takip edin. Perşembe günü Merkür ve Satürn kavuşması yeni hobiler edinmek ve kendinize dair yeni yönler bulmak için sizlere adeta bir yol haritası sunacak. Merkür Balık burcuna girerek kariyer bölgenize girdiğinde hayallerinizi gerçekleştirin. Önümüzdeki birkaç hafta içinde hırslarınızı bir sonraki seviyeye taşımaya hazır olacaksınız. Sadece çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmamaya özen gösterin. Ufak adımlarla zirveye ulaşmaya hazırsınız. Temkinli olmaya çalışın.

YENGEÇ Çarşamba günü Venüs Jüpiter’le yaptığı açı sayesinde kariyer bölgenizde değişim ve dönüşümlere gebe olarak yeni bir ay başlangıcı yapıyor. Karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek başarıya ulaşma konusunda her zamankinden daha kararlı olacaksınız. Kurduğunuz bağlantılar size bazı büyük kazançlar sağlayabilir. Perşembe günü Merkür Satürn'le kavuştuğunda, sizi hayatta ilerlemek için daha paylaşımcı olmaya yöneltecek. Finansal seçimleriniz konusunda akıllı olun. Daha mantıklı atılımlar yapmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Perşembe günü Merkür Balık burcuna girerek genişleme bölgenize girdiğinde, zihninizi yeni olasılıklara açın. Hayal gücünüzün sizi harika yerlere götürmesine izin verirken, bu rüya gibi maceralar için harika bir zaman!