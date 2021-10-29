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29 Ekim Cuma mesajları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

29.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geldi. Yurdun dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetin ilanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildi. 1925'te ise 29 Ekim, milli bayram olarak kabul edildi. İşte 29 Ekim Cuma mesajları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Ek güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nı "en güzel bayram" olarak nitelendirdi. İşte 29 Ekim Cuma mesajları!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

* Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun… * Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
* Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
* Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim! * Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
* Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun… * Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
* İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

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