29 Ekim Cumhuriyet bayramı resimli mesajları, sözleri! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajlar...

Her yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel milli bayramlarımızdan biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinin ardından 29 Ekim, 1925'te çıkarılan yasa ile 29 Ekim, milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz, profilinizde paylaşabileceğiniz en güzel resimli mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajlar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR

* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. * Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. * Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun” * Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun…

* Cumhuriyet”in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun” * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene! * Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz. * Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun. * Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM. * Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..