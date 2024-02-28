3 ayrı mahalleden ihbarlar geldi... Araçlar ateşe verildi! Her şeyi itiraf eden uzman çavuşla ilgili yeni gelişme

Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

