HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 ayrı mahalleden ihbarlar geldi... Araçlar ateşe verildi! Her şeyi itiraf eden uzman çavuşla ilgili yeni gelişme

3 ayrı mahalleden ihbarlar geldi... Araçlar ateşe verildi! Her şeyi itiraf eden uzman çavuşla ilgili yeni gelişme

28.02.2024 16:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra içki içip 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçla çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek yakan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş İ.G. (29), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

SEVGİLİSİYLE KAVGA EDİP 5 ARAÇ İLE ÇÖP KONTEYNERLERİNİ KUNDAKLAYAN UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İ.G. olduğu tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Denizli sevgili
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çağrılarına yanıt geldi

Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çağrılarına yanıt geldi

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor

Erbakan'dan Erdoğan'a yanıt geldi! Doğrudan bu kareyi hatırlattı

Erbakan'dan Erdoğan'a yanıt geldi! Doğrudan bu kareyi hatırlattı

Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

İstanbul'da feci ölüm! Kurtarılamadı

İstanbul'da feci ölüm! Kurtarılamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.