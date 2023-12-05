3 gün önce Bursa'yı uyarmıştı! Mudanya'daki deprem sonrası 'Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak' diyerek açıkladı, 'tehlikeli' illeri tek tek işaretledi

Bursa Mudanya'da dün 3 dakika arayla gerçekleşen iki farklı deprem endişe yarattı. AFAD depremin büyüklüklerini 5.1 ve 4.5 olarak açıklarken sarsıntı, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedildi. Söz konusu depremlerin ardından yine aklıllara beklenen 'büyük istanbul depremi' geldi. Daha önce Türkiye'de fay kırılmalarının artık başladığını belirten Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Mudanya depremi büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusuna yanıt verdi.
Japon deprem uzmanı Moriwaki, 3 gün önce yaptığı açıklamada özellikle 4’üncü bölgeye dikkat çekmiş ve yaşanacak olası depremin Bursa civarında gerçekleşebileceğini söylemişti. Moriwaki’den yeni bir açıklama daha geldi. 'Bu deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi, yoksa habercisi mi?' sorusuna canlı yayında cevap verdi.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında, "32 yıldır Türkiye’deyim. Fazla sık sık deprem yok. Ama 3 sene önce Silivri’de deprem oldu. Cami minaresi düştü, okulların bir kaçında da zarar oluştu. Sonrasında Elâzığ’da deprem oldu. Ardından Bingöl ve ikinci Elâzığ depremi. Ardından Ege’de Manisa, Muğla ve İzmir’de deprem oldu. Çok fazla deprem olmamasına rağmen geçen sene de bu sene de Konya’da deprem oldu.
Türkiye’de 6 tane plaka var. Anadolu levhası, Afrika levhası, Karadeniz, Ege... Bu levhalar şimdiye kadar biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Sadece Doğu Anadolu fay hattı 500 sene kırılmadı ama kırılmaya başladı. Şimdi her yerde kırılmalar başladı.
"DÜNKÜ DERPEM GÜNEY KOLUNU KIRDI"
Dünkü deprem Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunu kırdı. Ama Kuzey kolu daha tam kırılmadı. Bu Marmara bölgesinde 4-5 gibi depremler sık sık görüldükten sonra burada büyük deprem beklenebilir. Bu bölgede deprem olabilir.
İzmir’de deprem oldu ancak kendi fay hakkını daha kırmadı diyen Moriwaki, İzmir’de tekrardan deprem görülebilir diyerek 'tehlikeli' olarak işaret etti.
4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş'tan Hatay'a. Türkiye her zaman domino taşı gibi. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle. Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay'da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, deniz tarafı içinde.