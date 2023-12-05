3 gün önce Bursa'yı uyarmıştı! Mudanya'daki deprem sonrası 'Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak' diyerek açıkladı, 'tehlikeli' illeri tek tek işaretledi

"ŞİMDİ HER YERDE KIRILMALAR BAŞLADI"

Türkiye’de 6 tane plaka var. Anadolu levhası, Afrika levhası, Karadeniz, Ege... Bu levhalar şimdiye kadar biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Sadece Doğu Anadolu fay hattı 500 sene kırılmadı ama kırılmaya başladı. Şimdi her yerde kırılmalar başladı.





"DÜNKÜ DERPEM GÜNEY KOLUNU KIRDI"

Dünkü deprem Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunu kırdı. Ama Kuzey kolu daha tam kırılmadı. Bu Marmara bölgesinde 4-5 gibi depremler sık sık görüldükten sonra burada büyük deprem beklenebilir. Bu bölgede deprem olabilir.





