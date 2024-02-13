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  4. 3 harfliler iddiası kulaktan kulağa yayıldı, köy boşaltıldı! "Benim dışımda yaşayan yok" diyerek muhtar adayını duyurdu

3 harfliler iddiası kulaktan kulağa yayıldı, köy boşaltıldı! "Benim dışımda yaşayan yok" diyerek muhtar adayını duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kışla köyü yıllardır 3 harfliler söylentisiyle gündeme geliyor. Merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan köyün 1978'de yağan bir yağmur sonrası sele maruz kaldığı ve sonrasında 1980 yılında köyün tamamının boşaltıldığı belirtildi. 15 nüfuslu 10 seçmenin bulunduğu köyde tek başına yaşadığını belirten eski muhtar Ahmet Kılıç önümüzdeki seçimlerde şu anda mevcut muhtar olan oğlunun yeniden aday olduğunu söyledi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan kışla köyü, 3 harfliler söylentileri nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 15 yıl önce bütünüyle terk edildiği ve terk edilme nedenin 3 harfliler olduğu iddia edilen köyün eski muhtarı Ahmet Kılıç, köyün 3 harfliler nedeniyle boşaltılmadığını belirtti.


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OĞLUNUN ADAYLIĞINI DUYURDU

Kışla köyünün iddiaların tersine 1978 yaşanan bir sel felaketinden sonra seksenli yılların başında göç vermeye başladığı ve zaman içerisinde bütünüyle terk edildiğini belirten eski muhtar Kılıç, yaklaşık 11 yıl önce köye geri göç ettiğini söyledi. Kışla köyünde Kılıç’ın evinde kiracı olarak yaşayan bir aile, Kılıç’ın çobanlığını yapan bir aile ve 5 yıl önce köye göç eden bir aile olmak üzere toplam 15 kişi yaşıyor. 10 seçmenin bulunduğu köye 2014 ve 2019 yılları arasında muhtarlık yapan Kılıç, Kışla köyünün muhtarlık görevini oğluna devretti. 2019 yılından günümüze kadar muhtarlık görevini yürüten oğlu Mehmet Kılıç’ın yakın zamanda yapılacak olan seçimlerde tekrar muhtar adayı olduğunu belirtti.

"11 YILDIR KÖYDE BULUNUYORUM"

"11 YILDIR KÖYDE BULUNUYORUM"

Yaşanan sel felaketinden sonra köyün göç vermeye başladığını belirten Ahmet Kılıç, “Kışla köyünde yaşayan tek aile benim ailemdir, yaklaşık olarak 2013 yılında tekrardan geri göç ettim, 11 yıldır köyde bulunuyorum. Geçtiğimiz dönem ben muhtarlık yaptım, bu dönem oğlum Mehmet Kılıç muhtarlık ediyor, şuan oğlum hastanede ameliyat olduğu için bu konuşmayı ben yapıyorum. Bizim köyümüzde cin dedikleri şey bulunmuyor, köyümüz 1978’de yağan yağmurlardan dolayı sele maruz kaldı.

"BENİM DIŞIMDA YAŞAYAN YOK"

"BENİM DIŞIMDA YAŞAYAN YOK"

Yaşanan o selden sonra babam köyün ileri gelenlerindendi. Kendisine topal muhtar Mehmet derlerdi, babam köyden göç edince onun arkasına hızlı bir göç akımı olmuştur. 1980’lerde köy tamamıyla boşaldı. Doksanlı yıllarda geri döndüğümüzde köyümüzde 15 haneye yakın yaşayan vardı. Son 15 yıldır da köyde benim dışımda yaşayan yoktur, şuan köyde ne cin vardır nede ona benzer bir varlık vardır” Şeklinde konuştu.

"RANT PEŞİNDE KOŞANLAR..."

"RANT PEŞİNDE KOŞANLAR..."

Kışla köyünün muhtarlığına oğlunun tekrar aday olduğunu belirten Kılıç, “Köyümüz Şarkışla ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve her iki tarafı da ormanlarla çevrilidir, köyün ortasından NATO yolu geçmektedir. İnsanlar gelip köyümüzde yaşayabilirler. Köye gelip rant peşinde koşmaya çalışanlarda boşa uğraşır babamın tarlasına ev yapmak için 26 veraseti bir araya getirdim, kimse orada toprak vermez.

10 SEÇMENİ VAR

10 SEÇMENİ VAR

Geçtiğimiz dönem ben muhtardım, 2014 ve 2019 yıllarında ben görev yaptım. 2019 yılından bugüne kadar da oğlum muhtarlık yapmaktadır. Oğlum yeniden köy muhtarlığına aday olacak. Köyde Tülay Gültekin, Şanlıurfa’dan gelen ve benim ahırda kiracı olan bir arkadaş ve benim koyunlarıma bakan çoban olmak üzere köyde yaklaşık 15 veya 20 kişiyiz, 10 kişide seçmen olarak gözüküyor. Oğlum Mehmet Kılıç’ta muhtarlığa devam edecek. Şarkışla’da iş yerimden eve gidip yatmak için zor zaman buluyorum. Ailecek küçük çapta süt ve süt ürünleri imalatı yaptığımız için köye gidemiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Şarkışla 3 harfliler
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