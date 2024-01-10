34 yıl akademisyenlik yaptı... Mahalle mahalle gezip tarla belliyor, inek sağıyor 'Takım elbisemi ancak geceleri çıkartacağım'

Durmuş, “Ben normal bir davranış sergiliyorum. Bugüne kadar yapılmadığı için halk tarafından sıra dışı kabul ediliyor. Belediye başkanları halkın içerisinde, tarımında, bahçesinde, bellemesinden ve gece gündüz yanında olmalı. Sadece halkını düşünmeli. Halkından bir kişi bile açsa belediye başkanı uyumamalı. Ben böyle bir bakan bir insanım. Her bahçeye gidiyorum. Vatandaş odun taşıyorsa yardım ediyorum. Benim bildiğim işler. 34 yıl Hacettepe’de akademisyenlik yaptım. Erken yaşta emekli olmam biraz sıra dışı algılanıyor. Vatandaşlardan birisi harika projeleriniz var bizi ne kadar düşünüyorsunuz dedi. Bizim için Hacettepe bırakılır mı bizim için değer mi dedi. Bende evet değer dedim. Kadın kardeşlerimiz için, çocuklarımız için eğitim projelerim var. Onlar sıra dışı olacak. Ben 22 yıl Dünya Olimpiyatları Biyoloji TÜBİTAK komiteleri yaptım yani ben dünyadaki bilimi çocukları gençleri ve eğitimi iyi bilen bir hocayım. O yönden sıra dışı şeyler yapacağım. Boş zamanlarımda ben gelir bu bahçelerde çalışırım. Üniversite hocası bunları yapar mı diyorlar. Evet yapar. Senin paran var, maaşın var her şeyin var git dünyayı gez bizimle niye uğraşıyorsunuz diyorlar. Benim babama sözüm var. Neden kalıcı eser bırakmayalım. Belediye başkan yardımcılarımdan en az bir tanesi kadın olacak. Araklı’nın sesini duyurmak istiyorum” dedi.