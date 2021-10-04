4 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Instagram'dan açıklama geldi!

Bugün 3 sosyal medya devi olan Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta dünya çapında erişim sorunu görülüyor. Binlerce kullanıcı Twitter üzerinden konuya ilişkin tweet atıyor. Söz konusu sorunlara ilişkin Instagram, Facbook ve Whatsapp açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram kullanıcıları hesaplarına giriş yapamıyor.

Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 5xx server error sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA! Konuya ilişkin Instagram tarafından yapılan açıklamada ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' ifadeleri yer aldı.