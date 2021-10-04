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  4. 4 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Instagram'dan açıklama geldi!

4 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Instagram'dan açıklama geldi!

04.10.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da 4 Ekim saat 18.30 itibarıyla erişim sorunu meydana geldi. Instagram'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşı karşıya kaldı. Instagram'ın yanı sıra Facebook ve Whatsapp gibi uygulamalarda da erişim sorunu meydana geldi. İşte merak edilenler...

Bugün 3 sosyal medya devi olan Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta dünya çapında erişim sorunu görülüyor. Binlerce kullanıcı Twitter üzerinden konuya ilişkin tweet atıyor. Söz konusu sorunlara ilişkin Instagram, Facbook ve Whatsapp açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram kullanıcıları hesaplarına giriş yapamıyor.
Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 5xx server error sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA!

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA!
Konuya ilişkin Instagram tarafından yapılan açıklamada ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' ifadeleri yer aldı.

5XX SERVER SORUNU NEDİR?

5XX SERVER SORUNU NEDİR?
5xx Server Error hatası pekçok web sitesinde görülebilir. Söz konusu hatanın sunucudan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Kimi zaman internet hızına ilişkin olduğu bilinse de uygulamalarda sunucu kaynaklı olarak biliniyor.
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Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Instagram
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