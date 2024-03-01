4 saniyeye 20 bin Euro! Telefonda görüntülü konuşurken, hayatının şokunu yaşadı... Cinsel içerikli fotoğrafını görünce inanamadı

"CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFIN ÜZERİNE MONTAJLAMIŞLAR"

Yaptığı telefon görüşmesi sonrası sonra 20 bin euro istemek için dolandırıcıların kendisini aradığını ifade eden Bayır, “Ben konteynerimdeyken bir görüntülü arama geldi ve 3-4 saniye sürdü. Ekran fotoğrafını kaydettiler ve bunu cinsel içerikli fotoğrafın üzerine montajlamışlar. Beni bununla tehdit etmeye başladılar.