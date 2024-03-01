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  4. 4 saniyeye 20 bin Euro! Telefonda görüntülü konuşurken, hayatının şokunu yaşadı... Cinsel içerikli fotoğrafını görünce inanamadı

4 saniyeye 20 bin Euro! Telefonda görüntülü konuşurken, hayatının şokunu yaşadı... Cinsel içerikli fotoğrafını görünce inanamadı

01.03.2024 11:53
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay'da muhtar adayı olan İsmail Bayır'ın, yaptığı görüntülü telefon görüşmesi başına bela oldu. 4 saniye süren telefon görüşmesi sırasında ekran görüntüsü alınan Bayır'ın fotoğrafı cinsel içerikli fotoğraflara montajlandı. Dolandırıcılar, Bayır'dan para isterken "20 bin euro ödersen bu kayıtları sileceğiz" dedi. Bayır, soluğu karakolda aldı.

Muhtar adayının seçim çalışmaları kabusa döndü, 4 saniyelik görüntülü konuşma sonrası dolandırıcıların cinsel tuzağına düşen muhtar adayından tam 20 bin euro istediler. Herkesin başına gelebilecek olay Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı. Ömrünün geçtği Ürgen Paşa Mahallesi'nde muhtar adayı olan İsmail Bayır, seçimlere bir ay kala çalışmalarına hız verdi.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

AFİŞLERE TELEFON NUMARASINI DA BASTIRMIŞTI

AFİŞLERE TELEFON NUMARASINI DA BASTIRMIŞTI

Yaptırdığı afişlerde ve sosyal medya paylaşımlarında telefon numarasını paylaşan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen görüntülü telefon görüşmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

4 SANİYELİK TELEFON GÖRÜŞMESİ SONRASI KABUSU YAŞADI

4 SANİYELİK TELEFON GÖRÜŞMESİ SONRASI KABUSU YAŞADI

Bayır’ın tanımadığı numarayla yaptığı 4 saniyelik görüntülü görüşmede ekran fotoğrafı alındı ve cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlandı.

20 BİN EURO İSTEDİLER

20 BİN EURO İSTEDİLER

Sosyal medya üzerinden fotoğrafların paylaşılmasıyla tehdit edilen Bayır’ı arayan dolandırıcılar, 20 bin euro para istediler.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Tuzağa düşmeyen Bayır, dolandırıcıların ‘bittin, muhtar olamayacaksın bu gidişle’ mesajları arasında durumu polis ekipleriyle paylaştı. Dolandırıcılara para kaptırmadan yakayı kurtarmayı başaran Bayır, muhtar ve belediye başkan adaylarını bu tip dolandırıcılıklara karşı uyardı.

"CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFIN ÜZERİNE MONTAJLAMIŞLAR"

"CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFIN ÜZERİNE MONTAJLAMIŞLAR"

Yaptığı telefon görüşmesi sonrası sonra 20 bin euro istemek için dolandırıcıların kendisini aradığını ifade eden Bayır, “Ben konteynerimdeyken bir görüntülü arama geldi ve 3-4 saniye sürdü. Ekran fotoğrafını kaydettiler ve bunu cinsel içerikli fotoğrafın üzerine montajlamışlar. Beni bununla tehdit etmeye başladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Montajcı Muhtar Hatay dolandırıcı
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