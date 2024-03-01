4 saniyeye 20 bin Euro! Telefonda görüntülü konuşurken, hayatının şokunu yaşadı... Cinsel içerikli fotoğrafını görünce inanamadı

Muhtar adayının seçim çalışmaları kabusa döndü, 4 saniyelik görüntülü konuşma sonrası dolandırıcıların cinsel tuzağına düşen muhtar adayından tam 20 bin euro istediler. Herkesin başına gelebilecek olay Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı. Ömrünün geçtği Ürgen Paşa Mahallesi'nde muhtar adayı olan İsmail Bayır, seçimlere bir ay kala çalışmalarına hız verdi.
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Yaptırdığı afişlerde ve sosyal medya paylaşımlarında telefon numarasını paylaşan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen görüntülü telefon görüşmesiyle hayatının şokunu yaşadı.
Bayır’ın tanımadığı numarayla yaptığı 4 saniyelik görüntülü görüşmede ekran fotoğrafı alındı ve cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlandı.
Sosyal medya üzerinden fotoğrafların paylaşılmasıyla tehdit edilen Bayır’ı arayan dolandırıcılar, 20 bin euro para istediler.
Tuzağa düşmeyen Bayır, dolandırıcıların ‘bittin, muhtar olamayacaksın bu gidişle’ mesajları arasında durumu polis ekipleriyle paylaştı. Dolandırıcılara para kaptırmadan yakayı kurtarmayı başaran Bayır, muhtar ve belediye başkan adaylarını bu tip dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Yaptığı telefon görüşmesi sonrası sonra 20 bin euro istemek için dolandırıcıların kendisini aradığını ifade eden Bayır, “Ben konteynerimdeyken bir görüntülü arama geldi ve 3-4 saniye sürdü. Ekran fotoğrafını kaydettiler ve bunu cinsel içerikli fotoğrafın üzerine montajlamışlar. Beni bununla tehdit etmeye başladılar.