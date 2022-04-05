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5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar günü nasıl ortaya çıktı?

05.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Nisan Avukatlar Günü nedir? her sene 5 Nisan’da kutlanan Avukatlar Günü sebebiyle vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Günün anlam ve önemini vurgulayan mesajlar ile 5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar günü nasıl ortaya çıktı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik.

5 Nisan Avukatlar Günü ile bu mesleği yapan kişilerin sorunlarına çözüm bulunması hedeflenirken, savunmanın imkanlarının güçlendirilmesine de dikkat çekilmeye çalışılıyor. 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları ve sözleri ile 5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar günü nasıl ortaya çıktı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından ilk kez en geniş katılımı ile birlikte 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısında, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak ilan edildi.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
5 Nisan 1958'de İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2 günlük toplantının ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başladı.
Bunlarla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan 'Avukatlar Günü' olarak belirlendi.
İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılması, bugünün Avukatlar Günü seçilmesinde etkili oldu.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
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