5 yaşındaki şehit Karataş'ın hayali yürekleri yaktı! Cenazede gözyaşları sel oldu... Hain saldırının hayattan kopardığı Hasan'ın o sabah istediklerini annesi anlattı

Türkiye, İstiklal Caddesindeki hain saldırının ardından Pençe Kılıç Hava Harekatıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerini bir bir bombaladı. Terör örgütü YPG/PKK ise bomba/havan atışlarıyla sivilleri hedef alarak 2 canı hayattan kopardı. Annesinin anlattığına göre, 5 yaşında şehit olarak hayata gözlerini yuman Hasan Karataş yaşasaydı babası gibi TIR şoförü olmanın peşinde olacaktı. Acı haberi "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" paylaşımıyla duyuran CHP Milletvekili Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu birçok siyasetçinin katıldığı cenaze töreninde Karataş'ın kardeşlerinin yaşlı gözleri kameralara yansıdı.