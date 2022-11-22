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  4. 5 yaşındaki şehit Karataş'ın hayali yürekleri yaktı! Cenazede gözyaşları sel oldu... Hain saldırının hayattan kopardığı Hasan'ın o sabah istediklerini annesi anlattı

5 yaşındaki şehit Karataş'ın hayali yürekleri yaktı! Cenazede gözyaşları sel oldu... Hain saldırının hayattan kopardığı Hasan'ın o sabah istediklerini annesi anlattı

22.11.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Gaziantep'in Karkamış'ın ilçesine terör örgütü YPG/PKK'nin hain saldırısı öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş'ı hayattan kopardı. CHP'li vekil Mahir Polat'ın acı haberi "Yeğenimizi kaybettik" diyerek duyurduğu Karataş'ın cenaze töreninde yürek yakan anlar yaşandı. 5 yaşındaki şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Anne Dilan Karataş, "Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi" derken oğlunun hayali acıları bir kez daha tazeledi.

Türkiye, İstiklal Caddesindeki hain saldırının ardından Pençe Kılıç Hava Harekatıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerini bir bir bombaladı. Terör örgütü YPG/PKK ise bomba/havan atışlarıyla sivilleri hedef alarak 2 canı hayattan kopardı. Annesinin anlattığına göre, 5 yaşında şehit olarak hayata gözlerini yuman Hasan Karataş yaşasaydı babası gibi TIR şoförü olmanın peşinde olacaktı. Acı haberi "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" paylaşımıyla duyuran CHP Milletvekili Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu birçok siyasetçinin katıldığı cenaze töreninde Karataş'ın kardeşlerinin yaşlı gözleri kameralara yansıdı.

BABASININ İZİNDEN GİDECEKTİ! 5 YAŞINDA HAİN SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi.

Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.

SİYASET CAMİASI KATILDI

SİYASET CAMİASI KATILDI

Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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