7-13 Kasım haftası burçları neler bekliyor? 7-13 Kasım haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

7-13 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta heyecan verici günler bekliyor. Her duygunun üst tondan yaşanacağı bu hafta her gün her burca ayrı sürprizler hazırlıyor. Boğa burcundaki süper güçlü dolunay tutulması, son iki yıldır mücadele ettiğimiz şeyi gerekli bir doruğa getiriyor. Kaybettiğimiz her şeyi fark etmenin üzüntüsü var, aynı zamanda bunun yerine mümkün olana dokunmanın özgürlüğü ve rahatlığı var. 7-13 Kasım haftası haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.