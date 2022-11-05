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7-13 Kasım haftası burçları neler bekliyor? 7-13 Kasım haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

05.11.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 31 Ekim-6 Kasım haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta süper güçlü Boğa burcundaki dolunay bekliyor. Son iki yılda yaşananlarla hesaplaşma zamanı geldi.

7-13 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta heyecan verici günler bekliyor. Her duygunun üst tondan yaşanacağı bu hafta her gün her burca ayrı sürprizler hazırlıyor. Boğa burcundaki süper güçlü dolunay tutulması, son iki yıldır mücadele ettiğimiz şeyi gerekli bir doruğa getiriyor. Kaybettiğimiz her şeyi fark etmenin üzüntüsü var, aynı zamanda bunun yerine mümkün olana dokunmanın özgürlüğü ve rahatlığı var. 7-13 Kasım haftası haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

7-13 KASIM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ

Bu hafta, daha fazla kazanmak için hissettiğiniz baskı devam ediyor. Daha fazla plan yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. İşlerinizi yoluna koymak için bağlantılarınızla iletişime geçebilirsiniz. Boğa burcundaki ay tutulması para sektörünüzü aydınlatabilir ve postada sürpriz bir çek ya da bir arkadaşınızdan beklenmedik bir hediye getirebilir. Geçmişte bu akını savurganlaştırdığınız veya boşa harcadığınız yerde, şimdi büyük hayalleri gerçekleştirmek için bu parayı nasıl büyüteceğinizle ilgileniyorsunuz.

BOĞA

BOĞA

Kariyerinizde ve ilişkilerinizde yeni zirvelere ulaşmak için kendinizi kanıtlamak için hissettiğiniz bu gerilim, bu hafta doruğa çıkıyor. 8'inde Boğa burcunda Ay tutulması, son iki yılda hem bedeninizin hem de zihniyetinizin değiştiğini gösteren tüm yolları vurgulayarak burcunuzda. Geçmişte konfor bölgenizden çıkıp moda, makyaj veya saç stilinizle risk almak için çok gergin olduğunuz bir yerde, şimdi kendinizi ifade etmeye öncelik vermeye heveslisiniz.

İKİZLER

İKİZLER

Sıkışmış veya yenilmiş hissedeceğiniz bir yerde kalmak kolaydır, ama ya tüm boş zamanınızı endişeyle kaydırarak geçirmek yerine dinlenmek için biraz zaman ayırsaydınız? Bu kadar endişelenmek seni büyük hayallerine ulaşmak için yapman gereken işten alıkoyuyor. Boğa burcundaki ay tutulması uykusuz bir gece olabilir, ancak sonrasında korkudan kurtulmaya ve hayatınızın bir sonraki aşamasına geçmeye hazırsınız.

YENGEÇ

YENGEÇ

Daha fazla bağlantı kurmaya ve bazı büyük kariyer hayallerinin peşinden gitmeye hazırsınız, ancak tüm yıl boyunca, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için mevcut kaynaklar konusunda hayal kırıklığına uğradınız. Yaratmak istiyorsunuz, ancak projeyi destekleyecek paranız veya duygusal enerjiniz yok. Boğa burcundaki ay tutulması, topluluk bağlarınızı vurgulayarak, vizyonunuzu gerçekleştirmenize beklenmedik bir telefon kadar yakın olduğunuzu size hatırlatıyor.

ASLAN

ASLAN

Bu yıl size pek çok heyecan verici kariyer veya liderlik fırsatı sunmuş olsa da her şeyin yolunda gitmesi için evde ve sevdiğiniz insanlarla daha az zaman harcamak zorunda kaldınız. Boğa burcundaki ay tutulması, büyük bir toplantı, performans incelemesi veya halka kendini gösterme şansı getiriyor. Bu an muzaffer hissettiriyor ama aynı zamanda iş/yaşam dengesi eksikliğinizden dolayı keder duygusuyla geliyor. Hala hayallerinin peşinden giderken dikkatini nasıl dağıtabilirsin?

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Haftalık burç yorumları burçlar 1 ekim

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