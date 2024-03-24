70 bin liraya katliam! Moskova'yı kana bulayan terörist Türkiye'den gitmiş... Sorgu videosunda yalvardı: Öldürün beni artık

Vladimir Putin'in tekrar seçilmesinden yalnızca günler sonra başkent Moskova'da katliam gerçekleşmesi dünyada şok etkisi yarattı. Saldırıda en az 143 kişi yaşamını yitirdi, Putin intikam için ant içti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken yakalanan teröristlerden birinin sorgu videosu paylaşıldı.
Korkunç katliam Rusya'nın tarihine kapkara bir gün olarak geçecek 22 Mart'ta yaşanmıştı.
Başkent Moskova'da düzenlenen saldırının, 14 yıl önce ABD yapımı Call of Duty MW2 oyununun bir senaryosunda yer aldığı iddiası çok konuşuldu.
İlk tepkisi merakla beklenen Putin, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" dedi.
Sözcü TV'nin aktardığına göre; saldırıdan kısa süre sonra ise zanlılardan biri Ukrayna sınırına yakın Bryansk bölgesinde gözaltına alındı.
Zanlı, belgelerinin süresinin dolması nedeniyle 4 Mart'ta Türkiye'den Moskova'ya uçtuğunu söyledi.