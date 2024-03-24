70 bin liraya katliam! Moskova'yı kana bulayan terörist Türkiye'den gitmiş... Sorgu videosunda yalvardı: Öldürün beni artık

Vladimir Putin'in tekrar seçilmesinden yalnızca günler sonra başkent Moskova'da katliam gerçekleşmesi dünyada şok etkisi yarattı. Saldırıda en az 143 kişi yaşamını yitirdi, Putin intikam için ant içti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken yakalanan teröristlerden birinin sorgu videosu paylaşıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

