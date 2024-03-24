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  4. 70 bin liraya katliam! Moskova'yı kana bulayan terörist Türkiye'den gitmiş... Sorgu videosunda yalvardı: Öldürün beni artık

70 bin liraya katliam! Moskova'yı kana bulayan terörist Türkiye'den gitmiş... Sorgu videosunda yalvardı: Öldürün beni artık

24.03.2024 08:53
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Moskova'da konser salonunu kana bulayan saldırganlardan biri sorgu videosunda saldırıya ilişkin akılalmaz detayları bizzat anlattı. Yakalandığı sırada ayaküstü sorgusu yapılan saldırgan "Para için yaptım" dedi, katliam için sözleştiği para ağızları açık bıraktı. Dünyanın uzun süre konuşacağı sorguya damgasını vuran, teröristin konuşurkenki hali ve "Beni öldürün" diye yalvarışı oldu.

Vladimir Putin'in tekrar seçilmesinden yalnızca günler sonra başkent Moskova'da katliam gerçekleşmesi dünyada şok etkisi yarattı. Saldırıda en az 143 kişi yaşamını yitirdi, Putin intikam için ant içti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken yakalanan teröristlerden birinin sorgu videosu paylaşıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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RUSYA'NIN KARANLIK GÜNÜ

RUSYA'NIN KARANLIK GÜNÜ

Korkunç katliam Rusya'nın tarihine kapkara bir gün olarak geçecek 22 Mart'ta yaşanmıştı.

Başkent Moskova'da düzenlenen saldırının, 14 yıl önce ABD yapımı Call of Duty MW2 oyununun bir senaryosunda yer aldığı iddiası çok konuşuldu.

İlk tepkisi merakla beklenen Putin, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" dedi.

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FAİLLER YAKALANDI

Sözcü TV'nin aktardığına göre; saldırıdan kısa süre sonra ise zanlılardan biri Ukrayna sınırına yakın Bryansk bölgesinde gözaltına alındı.

Zanlı, belgelerinin süresinin dolması nedeniyle 4 Mart'ta Türkiye'den Moskova'ya uçtuğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya DEAŞ terörist işid
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