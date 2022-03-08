HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2022 indir! Sevgili, eş ve anne için resimli 8 Mart mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2022 indir! Sevgili, eş ve anne için resimli 8 Mart mesajları

08.03.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle birçok vatandaş günün anlam ve önemini vurgulayan sözler için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Sevdiklerinin ve yakınlarının bu özel gününü kutlamak isteyenlere özel en güzel sözleri derledik. İşte sevgili, eş ve anne için resimli 8 Mart mesajları...

Dünya Kadınlar Günü, her sene Mart ayının 8. gününde kutlanıyor. Bu sene de coşkuyla kutlanacak olan bu özel gün nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. sevgili, eş ve anne için resimli 8 Mart mesajları ile günün anlam ve önemine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.
Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.
Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

'Z' harfi ne anlama geliyor?

'Z' harfi ne anlama geliyor?

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.