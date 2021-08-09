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  4. 9 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

9 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

09.08.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto, şans oyunlarından en çok rağbet görenler arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor. Canlı yayında ve noter eşliğinde gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet adresinde yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişin sonucu, çekilişin başlangıcından birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

9 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün gerçekleşiyor.
Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunu "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?
MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen kişiler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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