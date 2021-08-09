9 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet adresinde yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişin sonucu, çekilişin başlangıcından birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

9 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün gerçekleşiyor.

Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunu "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.