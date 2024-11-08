9 aylık evli adamın karısını boşama sebebi şaşkına çevirdi! Avukatı bile ne diyeceğini bilemedi: "Cevap verirken zorlandık"

Akabinde iki defa daha yönetici tarafından hakkında şikayet olduğu belirtilmiştir ve davalı yolda ya da otoparkta gördüğü bir kadın yüzünden müvekkille tartışmaya başlamış ve yine yola çıktıklarında arabayı çok hızlı sürerek hem müvekkilin hem de kendisinin canını tehlikeye atmıştır."