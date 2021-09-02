HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de "Caldor" yangını! California ve Nevada'da acil durum ilan edildi

ABD'de "Caldor" yangını! California ve Nevada'da acil durum ilan edildi

02.09.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle California ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

California'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı. Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yangının hızla yayılması üzerine California ve Nevada valileri acil durum ilan etti.

Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

17 EYLÜL'E KADAR YASAKLANDI

Diğer yandan California'daki tüm ulusal ormanlara giriş 17 Eylül'e kadar yasaklandı.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ"

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı Direktörü Thom Porter, California'da daha önce hiç görülmemiş yangınlar olduğunu söyledi. (AA)

ABD'DEKİ YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti

Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

İstanbul Emniyeti'nde kritik atamalar

İstanbul Emniyeti'nde kritik atamalar

1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.