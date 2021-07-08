ABD'de korkunç olay! Beş aylık bebeğin üzerine düşen moloz yığınları neredeyse öldürüyordu

Korkunç olay şiddetli fırtına sonucu meydana geldi. Bir metrelik gövdesi olan devasa bir ağaç, evi ikiye böldü ve çatıdan düşen moloz yığınları bebeğin üzerine adeta yağmur gibi aktı. Beş aylık Cannon adındaki bebeğin ölümle burun buruna geldiği an bebek kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken o sırada salonda oturan ailenin telaşla koştuğu gözlendi.

FACİA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bebeklerinin enkaz yığınları arasında kaldığını görünce dehşete kapılan aile evlerinin yaşanmaz hale geldiğini ancak bebeklerinin hayatta olmasının her şeyden daha önemli olduğunu dile getirdiler.

EV İKİYE BÖLÜNDÜ Bebeğin annesi Courtney koşarak odaya girdiğini ve ağlamaya başladığını söyleyerek yaşadıkları durumu şöyle anlatıyor: Aman tanrım! Aman Tanrım! diyerek bebeğimin odasına koştum. Birdenbire gök gürültüsü gibi bir ses geldi ve duvarlardan bir şeyler geliyordu. Önce bebeğimizin odasının camının kırıldığını düşündük ama odaya doğru giderken koridorda bir ağaç gördük. O anda şoka girmiştik ve hiçbir şey için yorum yapamadık. Sadece bebeğimizin yaşadığını biliyor olmak en büyük şansımızdı. Gece yatmadan önce yaptığımız dualar kesinlikle işe yaradı. Şu anda tatlı bebeğimi sımsıkı tutuyorum.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Gün aydınlanınca devasa bir ağaç gövdesi koridorda duruyordu. Evimiz ikiye bölünmüştü. Bebeğimi enkaz altından almak şimdiye kadar yaşadığım en korkunç şeylerden biriydi. Şimdi ailemin evinde kalıyoruz. 2016 yılında da evimiz selden zarar görmüştü. Yine yapacağız.