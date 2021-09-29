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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açıklama geldi! Açık cezaevi izinleri ne kadar uzatıldı?

29.09.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevlerinin izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgın riski sebebiyle, hükümlülere Covid-19 izni verilmişti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne kadar uzatıldı? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs pandemisi riski sebebiyle, açık cezaevlerinde hükümlülere Covid-19 izni verilmişti. Hükümlülerin izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı yakınları tarafından araştırılıyor. Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Cezaevlerinde koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla açık cezaevlerinde Covid-19 izinleri uygulanmaya başlamıştı.

İZİN SÜRELERİ 2 AY DAHA UZATILDI

İZİN SÜRELERİ 2 AY DAHA UZATILDI
Yeni alınan bir kararla açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması suretiyle cezalarının infazına karar verilenlere yönelik izin süreleri 2 ay daha uzatıldı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan duyuruya göre izinler 2 ay süre ile uzatıldı. Söz konusu yazıda, ''5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' denildi.
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cezaevi

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