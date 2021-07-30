Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? İzinler ne zamana kadar uzatıldı? Mahkumların izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ardından, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü kararı ile 31 Temmuz 2021'e kadar tekrar uzatıldığı bildirilmişti. Temmuz'un sonuna gelinmesiyle hükümlüler ve yakınları açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yapılacak açıklamayı beklemeye başlamıştı. Söz konusu açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından, açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açık cezaevi izinlerinin akıbetine ilişkin alınacak kararda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi dikkate alındı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada açık ceza infaz kurumlarında bulunan ya da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldığı duyuruldu.

Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılmış, sonrasında Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü kararı ile 31 Temmuz'a kadar tekrar uzatılmıştı. Yapılan son açıklama ile, açık cezaevi izin sürelerinin 31 Temmuz'da itibaren 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.