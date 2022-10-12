Acısını çeken biliyor! Diş ağrılarını kökten geçirecek çözüm

Dönem dönem dişlerimizde hassasiyet oluşabiliyor. Bu hassasiyetler dayanılmaz acılara sebep olabiliyor. Dişlerde oluşan ağrıları geçirmek için uygulanan yöntemler tam olarak istenilen sonucu vermeyebiliyor. Ancak doğru ürünler ile diş ağrılarını kolayca geçirebilmeniz mümkün. Uyguladığınız tedavi yöntemlerine rağmen geçmeyen diş ağrınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

DİŞ AĞRILARINI GEÇİRECEK ÇÖZÜMLER

TUZLU YA DA SİRKELİ SU Diş ağrınızın sebebi diş etlerinde ya da dişlerde meydana gelen iltihaplanmalarsa ya da bundan şüpheleniyorsanız doktorunuza gidene dek antiseptik özellikler gösteren malzemelerden destek alabilirsiniz. Bunların başında da bildiğiniz gibi temizlik konusunda tam bir uzman olan sirke ve tuz geliyor. 1 su bardağı oda sıcaklığında suyun içine 1 yemek kaşığı sirke ya da 1 çay kaşığı tuz ilave edin, güzelce karıştırdıktan sonra ağrıyan bölgeye bol bol gelecek şekilde gargara yapın. Diş ağrınızın hafiflediğini fark ederseniz bu işlemi doktora gidene kadar belirli aralıklarla sürdürebilirsiniz.

KARBONAT Tıpkı tuzlu ya da sirkeli su gibi karbonat da iltihaplı bölgenin ağrısını dindirme konusunda çok etkili olacak isimlerden biri. Eğer evinizde karbonat varsa iki farklı şekilde uygulayabilirsiniz. İlki, yine 1 su bardağı suyun içine 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyip bu suyla bol bol gargara yapmak. İkincisi ise karbonatı ağrıyan bölgenin üzerine bir çay kaşığı yardımıyla güzelce koymak ve mümkün olduğunca yutmamaya çalışarak bir süre bu şekilde beklemek.Ardından ağzınızı bol suyla güzelce durulayabilirsiniz.

BUZ TERAPİSİ Buz terapisi birçok yara ve ağrı da etkili bildiğiniz gibi. Bitmek bilmeyen bir diş ağrısı yaşıyorsanız bir buz torbasını alın, ağrıyan dişin bulunduğu yanağınıza bu buz torbasını temiz bir beze sararak koyun. Bu şekilde buzlar eriyene dek bekletin. Diş ağrınız yavaş yavaş hafifleyecektir.

KARANFİL YA DA KARANFİL YAĞI Diş ağrısı denince akla ilk gelen isimlerden biri o. Çünkü kendisi hem antibakteriyel hem de ağrıyı uyuşturucu özellikler gösteriyor. Eğer evinizde varsa kurutulmuş karanfillerden ağzınıza birkaç adet atıp çiğneyebilir ve acımsı suyun ağrıyan dişinize doğru gitmesini sağlayabilirsiniz. "Çiğnemeye cesaretim yok, ya dişim kırılırsa" derseniz karanfilleri havanda döverek toz haline getirebilir ve ağrıyan dişinizin olduğu bölgeye bir çay kaşığı yardımıyla koyarak bu şekilde bekletebilirsiniz.