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Ad ve soyadı değişikliği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ad soyad değişikliği başvurusu...

11.10.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini eklendiği duyuruldu. Ad ve soyadı değişikliği başvurusu artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki ad ve soyadı değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet ad soyad değişikliği başvurusu...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamada, ad ve soyadı değişikliği başvurusunun artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu. Ad ve soyad değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar başvuru yöntemini merak ediyor. Peki ad ve soyadı değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

AB SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığın tarafından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini eklendiği duyuruldu. Artık "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı belirtildi.
Söz konusu başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmakta. Öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e giriş yapmalısınız.
Sonra arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayın. Bu aşamada ise "Mobil İmza" ya da "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sonra başvuru ekranı karşınıza gelecek.
Başvuru için kullanmanız gereken linke buradan ulaşabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/nvi-il-ilce-idare-kurulu-karari-ile-ad-veya-soyadi-duzeltilmesine-iliskin-basvurularin-alinmasi
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet

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