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Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

14.10.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı, üç farklı branşta 1000 hakim ve savcı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru kılavuzuna ise Bakanlığın sayfasından ulaşılacağı belirtildi. Ayrıca başvuru şartlarının neler olduğu ve kontenjan bilgisi de paylaşıldı. Başvurular Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden alınacak. İşte merak edilenler...

Adayların merakla beklediği hakim ve savcı temini için kılavuz geldi. Adalet Bakanlığı; 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı olmak üzere toplam bin hakim ve savcı alımı gerçekleştirecek. İşte 2021 Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvurularının 2-10 Kasım tarihleri arasında alınacağı belirtildi.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ÖSYM tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınav; Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.
Söz konusu sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi uygulanacak 1. Oturumu 25 Aralık 2021’de saat 10.15’te, adli yargı sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu ise 25 Aralık 2021’de saat 14.45’te yapılacak.
İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu 26 Aralık 2021 saat 10.15’te, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu ise aynı gün saat 14.45’te uygulanacak.

HAKİM VE SAVCI ALIMI KONTENJAN

HAKİM VE SAVCI ALIMI KONTENJAN
Bakanlıkça 2021 yılı için; 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
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Adalet Bakanlığı

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