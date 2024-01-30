Adaylığını canlı yayında duyurdu! İstanbul'da seçim yarışı kızışıyor... Cemal Enginyurt 'tamam', Başak Demirtaş 'yüzde 90'

Yerel seçimler için İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 4 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterirken, Memleket Partisi için de Mehmet Sevigen ismi öne çıktı.



