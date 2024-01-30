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  4. Adaylığını canlı yayında duyurdu! İstanbul'da seçim yarışı kızışıyor... Cemal Enginyurt 'tamam', Başak Demirtaş 'yüzde 90'

Adaylığını canlı yayında duyurdu! İstanbul'da seçim yarışı kızışıyor... Cemal Enginyurt 'tamam', Başak Demirtaş 'yüzde 90'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.01.2024 06:42 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere 60 gün gibi bir süre kalırken, İstanbul'da aday sayısı her geçen gün artıyor. Mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak şu ana kadar 4 parti adayını açıklarken, gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'sine çevrilmişti. Başak Demirtaş'ın adaylığını yüzde 90 netleştiği iddia edilirken; Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un da İstanbul'dan aday olma kararı aldığı belirtildi.

Yerel seçimler için İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 4 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterirken, Memleket Partisi için de Mehmet Sevigen ismi öne çıktı.

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İSTANBUL'DA BİR ADAY DAHA

İSTANBUL'DA BİR ADAY DAHA

Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi. Gazeteci İstmail Saymaz, Sözcü TV'deki canlı yayında İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un İstanbul'dan aday olacağını söyledi.

SAYMAZ: CEMAL ENGİNYURT İSTANBUL'DA ADAY!

SAYMAZ: CEMAL ENGİNYURT İSTANBUL'DA ADAY!

Saymaz, "Cemal Enginyurt'la konuştum. 'İstanbul'dan aday olacağım' dedi. Kendisine tavsiye etmediğimi söyledim. Çünkü o da CHP listesinden İstanbul milletvekili seçilmiş bir isim." dedi.

Enginyurt, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ben Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak ister miyim? İsterim. Ordu'da aday olmak istiyordum ama Ordu'da maalesef Kemal Bey zamanınında konuşmuştuk, görüşmüştük. Ordu'dan aday olacaktım CHP işbirliğiyle ama yeni gelen yönetim bizi uygun görmedi." diye konuşmuştu.

"DEM PARTİ'NİN ADAYI YÜZDE 90 BAŞAK DEMİRTAŞ"

"DEM PARTİ'NİN ADAYI YÜZDE 90 BAŞAK DEMİRTAŞ"

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş da DEM Parti cephesindne dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. TV100'deki yayında Yarkadaş, DEM Parti'nin İstanbul'da yüzde 90 ihtimalle aday çıkaracağını belirterek "Muhtemelen İstanbul’da aday çıkaracaklar orada eş başkanlık sistemi olduğu için orada Başak Demirtaş ve Celal Fırat’ın ismi ön planda" diye konuştu.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, yaptığı açıklamada "DEM Parti uygun görürse İBB Başkanlığı için aday olabilirim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cemal Enginyurt Başak Demirtaş yerel seçimler
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