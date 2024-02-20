Adına kayıtlı 550 telefon hattı açıldı! Duyanlar inanamadı: ‘8-10 sefer nezarethaneye bile düştü ama…’

Dolandırıcıların yaptığını bu kez duyanları da şaşkına çevirdi. İmzası taklit edilen bir kişinin üzerine kayıtlı yüzlerce telefon hattı alındı ve dolandırıcılar o hatları kullanıp türlü türlü sahtekarlık yaptı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Mehmet Sıtkı Tabak adına haberi olmadan yüzlerce hat alındı. Ancak işin bir de fatura boyutu vardı.
Tabak’ın evine iki farklı operatörden gelen yüz binlerce liralık faturayı görünce adına hatlar alınabileceğini anladı ve hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıldığını fark eden talihsiz adam iki ayrı operatör hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunurken başına gelenleri Show Haber’e şu sözlerle anlattı:
“Benim üzerime bir hat var. Dolandırıcılığı yapan başka bir şahıs, alan başkası, satan başkası, benim bir tek telefonum kullanılıyor. Şirket adına, benim adıma 550 taneye yakın hat açılmış. Ve bu hatlardan dolayı 8-10 sefer nezarethaneye düştüm. Hatları ismini bilmediğim kişiler benim imzamı taklit ederek almışlar. 20-25 sefer karakolda ifade vermek zorunda kaldım.
Sosyal medyadan değişik memleketlerden birisi ahşap ev satmış, telefon dolandırıcılığı yapmış. Bir tanesi tatil köyü satmış. Bu gelen faturalardan bir tanesi 180 bin lira, bir tanesi de 133 bin lira. Bayağı mağdur olduk, aşırı şekilde maddi manevi ve psikolojim de aşırı şekilde bozuldu. Gecenin 10 buçuğunda hatlar açılmış.
Şimdi bu operatörler bilinen bir markalar, nasıl böyle bir mağduriyet yaşattılar anlayamadım. Benim şirket bilgilerinin üzerinde imzalar var ama birkaç şüphelendiğimiz kişiler var. O şüphelendiğimiz kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduk.”