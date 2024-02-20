Adına kayıtlı 550 telefon hattı açıldı! Duyanlar inanamadı: ‘8-10 sefer nezarethaneye bile düştü ama…’

Dolandırıcıların yaptığını bu kez duyanları da şaşkına çevirdi. İmzası taklit edilen bir kişinin üzerine kayıtlı yüzlerce telefon hattı alındı ve dolandırıcılar o hatları kullanıp türlü türlü sahtekarlık yaptı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Mehmet Sıtkı Tabak adına haberi olmadan yüzlerce hat alındı. Ancak işin bir de fatura boyutu vardı.

