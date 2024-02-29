Adıyaman'da akıllara durgunluk veren dehşet! Görme engelli babası ile 12 yaşındaki oğlunu damdan attı

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi 1418 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı görme engelli babası F.G. ile 12 yaşlarındaki oğlu H.G.'yi tek katlı evlerinin damından aşağıya attı.