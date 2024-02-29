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Adıyaman'da akıllara durgunluk veren dehşet! Görme engelli babası ile 12 yaşındaki oğlunu damdan attı

29.02.2024 11:41
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Kan donduran haber bu kez Adıyaman'dan geldi. Y.G. isimli bir şahıs görme engelli babasını ve 12 yaşındaki oğlunu damdan attı. Yetmedi bir de evdeki annesini darp etti. Tartışmanın nedeni bilinmezken olay yerine ekipler sevk edildi. Evdeki 1 av tüfeğine de el konuldu.

Adıyaman’da bir şahıs, görme engelli babası ile 12 yaşlarındaki oğlunu damdan aşağıya atıp yaraladıktan sonra annesini darp etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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SEBEBİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi 1418 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı görme engelli babası F.G. ile 12 yaşlarındaki oğlu H.G.'yi tek katlı evlerinin damından aşağıya attı.

Görme engelli babasını ve oğlunu yaralayan Y.G., daha sonra annesi Y.G.’yi de darp etti. Durum üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, annesini, babasını ve oğlunu yaralayan Y.G’yi gözaltına aldı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaralanan F.G., H.G. ve Y.G. isimli 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde bulunan 1 adet av tüfeğine de polis ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman görme engelli
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