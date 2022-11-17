Ağırlığı 3 kilo değeri 3 buçuk milyon lira! Fiyatını duyan dokunmaktan vazgeçiyor

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan’nın Malazgirt zaferinde kullandığı miğferin aynısı altından yapılarak sergilenmeye başladı. Büyük beğeni toplayan miğfer için 3 kilogram 22 ayar kullanılırken, yapımı yaklaşık 5 ay sürdü. Alıcıların da çıktığı miğferin değeri 3 buçuk milyon olarak belirtildi.

Firmanın Genel Müdürü İlker Karaoğlan üzerindeki tüm detayların tamamen el yapımı olduğunu belirterek “Miğferimizin sırrı Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sırasında takmış olduğu miğferin tamamı ile 22 ayar altın üzerine işlenmiş hali. O zamanki şartlarda miğferler çok ön plana çıktığı için ve sultanların özenle ve isteyerek taktıkları miğferimiz. Biz bunu Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferinde ki miğferinin aynısının altınını yapmak ve o tarihteki miğferi sergilemek istedik. Bunu da yaptığımız iş altın olduğu içinde altından yaptık.

22 ayar işlemesi yaklaşık 3 kilograma yakın ve el yapımı olarak işlendi. Ustalarımız ortalama 5 aylık bir işçilikle bitirebildiler. Üzerinde ki işlemelerin detayların hepsi birebir el işlemesidir” dedi.