Ahlak Büro Amirliği ekiplerinden masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gözaltına alındılar

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı soruşturmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yaptı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

