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  4. Ahlak Büro Amirliği ekiplerinden masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gözaltına alındılar

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinden masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gözaltına alındılar

11.02.2024 11:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da fuhuş operasyonu... Masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3’ü kadın 7 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın da kurtarılırken, cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı soruşturmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yaptı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen 3’ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş
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