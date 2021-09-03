Aile otomobili olarak tasarlandı: Dacia Jogger tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Dacia Jogger ismine aslında çok da yabancı değiliz. Çünkü firma, geçtiğimiz günlerde yeni 7 kişilik aile otomobilinin adının Dacia Jogger olacağını açıklamıştı. Ayrıca Dacia'nın tamamen dijital bir etkinlik ile 3 Eylül'de yeni Dacia Jogger'ı tanıtacağı duyurulmuştu. Nitekim beklenen tanıtım gerçekleşti ve Dacia Jogger tüm detaylarıyla karşımıza çıktı.

DACIA JOGGER'IN TASARIMI

Dacia Jogger'ın tasarımında kendisi gibi CMF-B platformunu kullanan yeni Sandero'dan esintiler görüyoruz. Otomobilin ön cephesi Dacia markasına özgü geniş ön ızgara, köşelere kadar uzanan geniş çamurluklar ve tasarım detaylarıyla hareketlendirilen yatay bir motor kaputu ile dikkat çekiyor. Çamurluk hizasındaki tekerlekler ve arka spoyler otomobilin görünümünü tamamlıyor.

Ön farlar ve arka stop lambaları Dacia'nın yeni Y şeklindeki ışığını kullanıyor. Ön gündüz farları ve kısa farlarda LED teknolojisi kullanılıyor.

Dacia Jogger, daha önce de dediğimiz gibi üç koltuk sırası üzerinden 7 kişiye kadar oturma alanı sunuyor. 5 kişilik versiyon 708 litre (koltuk sırtlığı üst noktasına kadar) bagaj hacmi ile geliyor. 7 kişilik versiyonda bagaj hacmi 160 litre ve 3. sıra koltukların katlanmasıyla 565 litre’ye ulaşıyor.

Jogger'ın bazı versiyonlarında 2. sıra yolcular için katlanabilir masalar ve bardak tutucular bulunuyor. Masalar 70 mm kadar uzayabiliyor. Ayrıca 2. sıra koltuklarda iki adet ISOFIX bağlantı noktası da bulunuyor. 3. sıradaki iki yolcuya ise, iki adet bağımsız koltuk, kol dayama yeri ve kelebek tipi yan camlar sunuluyor.