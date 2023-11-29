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Ailece pazara gittiler! Eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar! 130 gram altın, yüklü miktarda para...

29.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’da pazara giden aile eve geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ziynet eşya, döviz ve yüklü miktarda parasının çalındığını gören aile hemen güvenlik kameralarına koştu. Görüntülerde suratlarını kapatan aile görünümlü kadın ve bir çocuğun eve girdiğini fark eden aile soluğu karakolda aldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle birlikte pazara giden Soner Oğuz (31) alışverişini tamamladıktan sonra eve geldi. Yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını gören Oğuz, çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının olmadığını fark etti. Durum üzerine güvenlik kamerasına koşan aile, görüntülerde suratını kapatan bir kadının ve bir çocuğun daireye girdiğini fark etti.

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AİLE GÖRÜNÜMLÜ HIRSIZLAR KAMERADA

Hemen karakola koşan Oğuz ailesi, hırsızlara isyan ederek, “Çocuklarımızın rızkını çaldılar, bizi zor duruma soktular” dedi.
Oğuz ailesinin tek isteği kendilerini soyan hırsızların bulunması.

"BORÇLARIMIZI NASIL ÖDEYECEĞİZ?"

"BORÇLARIMIZI NASIL ÖDEYECEĞİZ?"
2 çocuk babası Soner Oğuz, “Eşimle pazara gittim. Yaklaşık 45 dakika sonra alışverişi tamamladıktan sonra eve geldik. Yatak odasındaki çelik kasanın olmadığını gördüm. Çelik kasayı söküp balkonda açmaya çalışmışlar. Bu sırada çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki paranın olduğunu görüp almışlar. Güvenlik kameralarını inceledik. Hırsızları görüp, polise ihbar ettik. Sağ olsun polis arkadaşlar çalışma başlattılar. Biz bu kişilerin hemen bulunmasını istiyoruz. 8 aylık ve 5 yaşında çocuğum var. Evimizi yeni aldık. Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz ? Çoluk çocuğumuz rızkını çaldılar” diye konuştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ederken, hırsızların binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık
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