Akıllara durgunluk verecek seks için yapmanız gerekenler basit! Orgazma ulaşmanızı sağlayacak 5 sır

Orgazm, cinselliğin zirvesi olarak kabul edilir. Cinsel ilişkiden tam anlamıyla zevk alabilmek için orgazma ulaşmak önemlidir. Ancak orgazm yaşamada sorun yaşayan birçok kişi bulunmaktadır. Özellikle kadınlar orgazma ulaşma problemleri çekmektedir. Seksologlar orgazm olabilmek için çok sayıda dokunma, öpüşme ve ön sevişme yöntemi olduğunu belirtiyorlar. Her iki tarafın muhteşem orgazmlara ulaşmasının sırları oldukça basit.

ORGAZMA ULAŞMAK İÇİN

ÖN SEVİŞMEYİ GÜÇLENDİRİN Ön sevişmeniz gerçekten güçlü ve yoğun olmalı. Ne kadar çok hile bulursan o kadar iyi olur. Ön sevişmenizi güçlendirdiğinizde, sizin ve eşinizin uyarılması için daha fazla fırsat yaratıyorsunuz. Daha iyi bir şekilde öpün, sarılın ve hatta kelepçelerle oynayın; eşiniz kesinlikle takdir edecektir.

SICAKLIĞI ARTIRIN Seks yapmadan önce güzel bir sıcak banyo yapın veya vajinanızı ılık bir bezle ovun. Bu, kanın vajinanıza akmasına yardımcı olacak ve artan yağlama ve hassasiyete yol açacaktır. Bu şekilde daha iyi orgazmlar elde edeceksiniz.

HIZLI OLMASI DAHA ETKİLİ OLABİLİR Quickies'in sizi başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde açmanın bir yolu var. Aceleniz, yakalanmanın heyecanı sizi olduğunuzdan daha fazla tahrik edebilir. En iyi sonuçları elde etmek için, her şeyin daha kolay olabilmesi için hafif havadar şeyler giymeyi deneyin. Ve ıssız bir merdiven veya yer arayın.