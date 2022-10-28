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Akıllara durgunluk verecek seks için yapmanız gerekenler basit! Orgazma ulaşmanızı sağlayacak 5 sır

28.10.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik hem erkekler hem de kadınlar için önemli ihtiyaçlar arasında bulunmaktadır. Ancak birçok kişi cinsellikte istediği seviyeye ulaşamıyor. Cinsel ilişki sırasında yapılacak olan ufak tüyolar daha etkili orgazmlar yaşamanızı sağlayabilir. Seksologlar muhteşem orgazma ulaşmanız için yapmanız gerekenleri belirtiyor.

Orgazm, cinselliğin zirvesi olarak kabul edilir. Cinsel ilişkiden tam anlamıyla zevk alabilmek için orgazma ulaşmak önemlidir. Ancak orgazm yaşamada sorun yaşayan birçok kişi bulunmaktadır. Özellikle kadınlar orgazma ulaşma problemleri çekmektedir. Seksologlar orgazm olabilmek için çok sayıda dokunma, öpüşme ve ön sevişme yöntemi olduğunu belirtiyorlar. Her iki tarafın muhteşem orgazmlara ulaşmasının sırları oldukça basit.

ORGAZMA ULAŞMAK İÇİN

ÖN SEVİŞMEYİ GÜÇLENDİRİN

ÖN SEVİŞMEYİ GÜÇLENDİRİN
Ön sevişmeniz gerçekten güçlü ve yoğun olmalı. Ne kadar çok hile bulursan o kadar iyi olur. Ön sevişmenizi güçlendirdiğinizde, sizin ve eşinizin uyarılması için daha fazla fırsat yaratıyorsunuz. Daha iyi bir şekilde öpün, sarılın ve hatta kelepçelerle oynayın; eşiniz kesinlikle takdir edecektir.

SICAKLIĞI ARTIRIN

SICAKLIĞI ARTIRIN
Seks yapmadan önce güzel bir sıcak banyo yapın veya vajinanızı ılık bir bezle ovun. Bu, kanın vajinanıza akmasına yardımcı olacak ve artan yağlama ve hassasiyete yol açacaktır. Bu şekilde daha iyi orgazmlar elde edeceksiniz.

HIZLI OLMASI DAHA ETKİLİ OLABİLİR

HIZLI OLMASI DAHA ETKİLİ OLABİLİR
Quickies'in sizi başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde açmanın bir yolu var. Aceleniz, yakalanmanın heyecanı sizi olduğunuzdan daha fazla tahrik edebilir. En iyi sonuçları elde etmek için, her şeyin daha kolay olabilmesi için hafif havadar şeyler giymeyi deneyin. Ve ıssız bir merdiven veya yer arayın.

PARTNERİNİZİ TALEP EDİN

PARTNERİNİZİ TALEP EDİN
Yatak odasında talep etmek ve eşinizden daha fazlasını istemek, akıllara durgunluk veren bir orgazm elde etmek istiyorsanız kesinlikle gidilecek yol. Kendinizden emin olduğunuzda ve partnerinizden daha fazlasını istediğinizde, kendinizi daha açık ve tahrikli hale getirmeye yardımcı oluyorsunuz.
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