Akın akın geldiler! Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı. 2 gündür yağan kar yağışı ve güneşi de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine ve piknik alanlarına akın etti. Kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştığı Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

