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  4. Akın akın geldiler! Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Akın akın geldiler! Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

18.02.2024 18:29 | Son Güncelleme:
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Kış turizminin en gözde adreslerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçiler pistlere, piknik alanlarına akın etti. Kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştığı Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı. 2 gündür yağan kar yağışı ve güneşi de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine ve piknik alanlarına akın etti. Kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştığı Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Karın yağmasıyla birlikte Uludağ'a  yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Hava sıcaklığı eksi 4'ü gördüğü Zirvede, kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

KİMİ KAYAK YAPTI KİMİ KAR TOPU SAVAŞI...

KİMİ KAYAK YAPTI KİMİ KAR TOPU SAVAŞI...

Kimi kayak pistlerinin tadını çıkarırken, kimi ise mangal başında temiz havayı teneffüs etti. Aileleriyle birlikte gelen minikler, kardan adam yapıp, kar topu savaşı oynadı.

Araçların çift sıra park ettiği piknik alanları, havadan dron ile görüntülenirken, jandarma ekipleri ise sıkı denetimlerini sürdürdü.

Araç ile gelmeyip, zirveye teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

(İHA)

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Uludağ araba yer
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